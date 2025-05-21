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23:57, 21 мая 2025

МВД пригрозило профучетом участникам конфликта в Махачкале

Сотрудники полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

35 родителей подростков, которые участвовали в массовой драки в Махачкале, привлечены к ответственности, а сами участники конфликта могут попасть на профилактический учет, заявил представитель МВД на встрече с молодежью. 

Как писал "Кавказский узел", массовая драка, которая произошла 16 мая между подростками в Махачкале, привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 16 и 17 мая в Махачкале были задержаны 67 человек, в том числе как минимум 35 подростков. На 18 человек были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, 17 из них были арестованы, еще один получил штраф. 

По версии полиции, 16 мая "в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы" началась драка, привлекшая внимание прохожих. На следующий день, 17 мая, конфликтующие стороны вновь договорились о встрече, и группы подростков начали собираться в разных районах города.

После массового конфликта подростков и молодых людей в Махачкале МВД Дагестана организовало массовое профилактическое мероприятие для школьников и студентов. Собравшимся, в частности, продемонстрировали "социальный ролик об опасности криминальной субкультуры АУЕ" (движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в России судом)

На собрании, организованном в конференц-зале парка “Россия – моя история” 21 мая, выступил, среди прочих, замначальника махачкалинского управления МВД Шамиль Омаров - он отчитался о том, какие наказания уже назначены участникам конфликта и какие меры к ним планируется принять в будущем, сообщило РИА “Дагестан”. 

Омаров упомянул о том, что по административной статье за мелкое хулиганство были наказаны 18 участников драки, достигших возраста такой ответственности. Также он сообщил, что 35 родителей несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее содержание и воспитание детей.

По словам Омарова, участникам конфликта также грозит постановка на профучет. “Что касается дальнейших действий, решение будет приниматься с учетом личности каждого правонарушителя, наличия ранее совершенных правонарушений. Решение будет приниматься в том числе о постановке на предусмотренный законом профилактический учет”, - цитирует слова полковника МВД издание “Молодежь Дагестана”.

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Автор: "Кавказский узел"

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