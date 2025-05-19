Полиция уточнила число задержанных в Махачкале за массовые драки

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67 человек были задержаны за два дня в Махачкале, из них как минимум 35 подростков. На 18 человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщило МВД Дагестана, отчитавшись о профилактических беседах с детьми, их родителями и педагогами.

Как писал "Кавказский узел", массовая драка подростков в Махачкале привела к задержанию 35 ее участников, на родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Следствие и администрация Махачкалы проводят проверки.

16 мая в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы завязалась драка, привлекшая внимание прохожих. Полиция задержала 12 человек на площади имени Ленина. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей), сообщило 18 мая ведомство..

Но 17 мая 2025 года конфликтующие стороны вновь договорились о встрече. "Группы подростков начали собираться в разных районах города", - сообщило МВД. На улице Каммаева были задержаны 55 человек, 18 из них привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) , а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

Установлено, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий. Сотрудники полиции провели профилактические беседы с подростками, их родителями и преподавателями, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

На приложенном к публикации видео замначальника полиции по Махачкале Шамиль Омаров, сообщил, что на улице Каммаева вечером 17 мая собрались около сотни подростков

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