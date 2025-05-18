35 подростков задержаны после драки в Махачкале

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Массовая драка подростков в Махачкале привела к задержанию 35 ее участников, на родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Следствие и администрация Махачкалы проводят проверки.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад "в связи с публикациями противоправной деятельности молодежных групп в Республике Дагестан". "В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк", - указано в сообщении Следкома. Ведомство отметило, что по этому поводу организована процессуальная проверка.

Глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил, что причиной внимания Бастрыкина стала массовая драка между подростками. "В связи с недавним конфликтом между подростками в Махачкале, МВД оперативно задержало зачинщиков и активных участников. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции, в отношении родителей составлены административные протоколы" ,- говорится в сообщении.

Глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев проинформировал, что в участки были доставлены 35 несовершеннолетних. "В связи с событиями, которые происходили на территории г. Махачкалы 16 мая 2025 г. в отношении родителей несовершеннолетних, принимавших участие в несанкционированных митингах, составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - проинформировал он.

Администрацией Махачкалы организовано служебное расследование, сообщил мэр города Юсуп Умавов. "Столичному управлению образования даны конкретные указания для взаимодействия с профильными службами, чтобы предотвратить вовлечение детей школьного возраста в подобные действия", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

Драки происходят во многих городах республики, сообщила сегодня "База".

"По предварительным данным, столкновения начались после того, как на соревнованиях по борьбе парень из Махачкалы проиграл представителю Кизляра, что очень не понравилось его компании. Они решили отомстить победителю, а в сам конфликт вмешались случайные люди. В итоге всё это переросло в крупные разборки между бандами. Одни из участников конфликта называют себя «пятисотые», другие — «стотринадцатые»", - говорится в сообщении.

Видео, на котором большая группа подростков идет по городу, а навстречу ей бежит еще одна группа, опубликовал сегодня "Черновик", сопроводив его саундтреком из сериала "Слово пацана". "Две группировки молодёжи, уверены, что в каждой не больше десяти человек), давшие себе громкие и таинственные названия (по их мнению) и сотни любопытных прогульщиков уроков и тренировок, собрались сначала в районе Троллейбусного кольца, а потом добрались до района 2-го рынка Махачкалы", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" не публикует видеозаписи и стоп-кадры видео в связи с запретом распространения изображений несовершеннолетних без согласия их родителей (законный представителей).

"Кавказский узел" также писал, что ранее видеоролик о том, как подросток в Махачкале бьет и бросает одноклассницу в снег, вызвал осуждение в соцсети. МВД отчиталось, что родители детей привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, а сами дети поставлены на учет.

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