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15:01, 19 мая 2025

Массовая драка подростков в Махачкале обернулась уголовным делом

Участники уличной драки в Махачкале. Скриншот видео МВД по Республике Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело об уличной драке в Махачкале, в которой участвовали не менее 50 человек, расследуется по статье о хулиганстве. По данным источников, массовой драке предшествовал конфликт двух подростков.

Как писал "Кавказский узел", массовая драка, которая произошла 16 мая между подростками в Махачкале, привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, Следком отчитался о начатой проверке. 16 и 17 мая в Махачкале были задержаны 67 человек, в том числе как минимум 35 подростков. На 18 человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщило МВД Дагестана, отчитавшись о профилактических беседах с детьми, их родителями и педагогами.

По данным анонимного телеграм-канала Baza, столкновения начались после того, как на соревнованиях по борьбе юноша из Махачкалы проиграл представителю Кизляра, что очень не понравилось его компании. Они решили отомстить победителю, а в сам конфликт вмешались случайные люди. "В итоге всё это переросло в крупные разборки между бандами. Одни из участников конфликта называют себя "пятисотые", другие — "стотринадцатые", - сообщил телеграм-канал.

По факту массовой драки в Махачкале отдел СКР по Советскому району возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

"По версии следствия, 16 мая 2025 года на территории сквера имени Фазу Алиевой группа лиц, численностью не менее 50 человек, среди которых также находились несовершеннолетние, грубо нарушили общественный порядок спровоцировав массовую драку. Несколько участников драки задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в публикации в  телеграм-канале ведомства.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего,  отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривает от штрафа в 500 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.

По данным полиции, массовой драке предшествовал уличный конфликт между двумя подростками в сквере имени Фазу Алиевой, сообщил сегодня анонимный телеграм-канал Baza, не указав источник  сведений.

Резко попросил на него так не смотреть

Как отмечается в публикации, 16 мая в сквере "прогуливался 16-летний Магомед", а "навстречу ему шёл 17-летний Мухаммад". "Парни зацепились взглядами — Мухаммад резко попросил на него так не смотреть, на что Магомед парировал: «Куда хочу, туда и смотрю». Парни начали драку, их разняли прохожие, но осадочек остался. Магомед и Мухаммад договорились о стрелке на следующий день", - пишет анонимный телеграм-канал.

По версии полиции, 16 мая "в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы" началась драка, привлекшая внимание прохожих. На следующий день, 17 мая, конфликтующие стороны вновь договорились о встрече, и группы подростков начали собираться в разных районах города.

Участников массовой драки пригласили в Дербент, чтобы дать подросткам "возможность увидеть уникальные памятники тысячелетней истории и повод задуматься про общечеловеческие ценности", сообщил агентству ТАСС депутат парламента Дагестана, руководитель Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

"Такие поступки неприемлемы и противоречат духу и историческим традициям нашей республики. Предлагаю воспитательный подход - приглашаю ребят, оказавшихся в центре конфликта, на экскурсию по достопримечательностям древнего города. Такая экскурсия станет не только возможностью увидеть уникальные памятники тысячелетней истории, но и поводом задуматься о ценностях - уважении, взаимопонимании и гражданской ответственности", - приводит сегодня его слова агентство.

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Автор: "Кавказский узел"

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