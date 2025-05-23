Два подростка отправлены под домашний арест по делу о драке в Махачкале

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Суд в Махачкале поместил под домашний арест до 17 июля двух подростков, подозреваемых в хулиганстве. По версии следствия, , они приняли участие в массовой драке в парке Фазу Алиевой.

Как писал "Кавказский узел", массовая драка, которая произошла 16 мая между подростками в Махачкале, привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 16 и 17 мая в Махачкале были задержаны 67 человек, в том числе как минимум 35 подростков. На 18 человек были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, 17 из них были арестованы, еще один получил штраф. 35 родителей подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале, привлечены к ответственности, а сами участники конфликта могут попасть на профилактический учет, заявил представитель МВД на встрече с молодежью.

По версии полиции, 16 мая "в ходе словесного конфликта между молодыми жителями Махачкалы" началась драка, привлекшая внимание прохожих. На следующий день, 17 мая, конфликтующие стороны вновь договорились о встрече, и группы подростков начали собираться в разных районах города.

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения двум несовершеннолетним жителям Махачкалы, подозреваемых в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

По версии следствия, 16 мая 2025 года на территории парка имени Фазу Алиевой, группа лиц в количестве не менее 50 человек, среди которых находились подозреваемые, нарушила общественный порядок, спровоцировав массовую драку.

Суд принял решение арестовать их на два месяца, до 17 июля, с наложением ряда ограничений, в числе которых запрет на использование интернета и общение со свидетелями и другими фигурантами дела.

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