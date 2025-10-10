Участие Меликова придало показательный характер делу о массовой драке школьников в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Общественный резонанс и личное внимание главы Дагестана обеспечили делу о массовой драке подростков во дворе махачкалинской школы показательный характер, при этом мера пресечения предполагаемым зачинщикам является ожидаемой, а педагогам и тренерам грозит только дисциплинарная ответственность.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября суд отправил под домашний арест двух несовершеннолетних жителей Махачкалы, которые были зачинщиками массовой драки подростков. Девять школьников останутся на месяц в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Инцидент неоднократно комментировал глава Дагестана Сергей Меликов - он, в частности, поручил привлечь к разбору инцидента родителей и представителей спортивного сообщества, а в школах провести разъяснительную работу с подростками.

Шесть подростков были доставлены в полицию, а один госпитализирован после массовой драки рядом со школой в Махачкале 1 октября. Следствие отчиталось о проверке. Врачи назвали состояние пострадавшего стабильным, а полиция опросила нескольких участников конфликта - один из них назвал его причиной видеоролик, отправленный в мессенджере. Следователи назвали двоих 15-летних махачкалинцев зачинщиками массовой драки. Мать одного из них утверждает, что сына силовики забрали из больницы.

Мера пресечения, избранная подросткам после драки во дворе школы, с юридической точки зрения была ожидаемой, заявил юрист Рустам Ахмедов.

«Подобные меры в Дагестане применялись и ранее. В мае 2025 года Советский районный суд Махачкалы отправил двух подростков, участвовавших в массовой драке, под домашний арест на два месяца. Это свидетельствует о системном подходе местных судов к подобным правонарушениям», - сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

Масштаб драки, ее жестокость, широкий общественный резонанс и личное внимание главы республики Сергея Меликова придают делу показательный характер, обратил внимание юрист Али Алиев. Он обратил внимание, что власти демонстрируют нетерпимость к подобным инцидентам, особенно если в них вовлечены воспитанники спортивных секций.

Если будет установлено, что родители не исполняли должным образом свои обязанности по воспитанию и контролю над детьми, они могут быть привлечены к административной ответственности. После подобного инцидента в мае административные протоколы были составлены именно против родителей задержанных подростков, отметил юрист.

18 мая 2025 года в Махачкале прошли массовые драки с участием подростков, в результате которых полиция задержала 67 человек, а Следственный комитет начал проверку. Советский районный суд Махачкалы поместил под домашний арест на два месяца двух подростков, устроивших драку в центре города. 35 родителей подростков были привлечены к ответственности, а сами участники конфликта могут попасть на профилактический учет, заявил представитель МВД на встрече с молодежью.

В случае же тренеров и сотрудников школ речь может идти не об уголовной, а о дисциплинарной и профессиональной ответственности, полагает Алиев.

«Ответственность тренеров может наступить за недостаточный контроль над воспитанниками вне стен спортивной секции и за неучастие в их нравственном воспитании. Из публикаций в СМИ видно, что спортсмены, посетившие с профилактической беседой школу после драки, отмечали, что спорт — это путь дисциплины и уважения, а не агрессии. Этот визит можно расценить как косвенное указание властей на упущения в работе тренерского состава. Работники школы могут понести административное наказание, если проверка выявит недостатки в организации воспитательной работы и профилактики правонарушений среди учащихся», - пояснил юрист корреспонденту «Кавказского узла».

На массовую драку во дворе школы №39 обратил внимание бывший руководитель отдела фетв при Муфтияте Дагестана, богослов Зайнулла Атаев. Комментируя произошедшее в своем Telegram-канале, он указал, что эта драка не является случайным инцидентом.

«Подобные явления не возникают на пустом месте: они - плод искаженной «морали», культа грубой силы, пропаганды боевых единоборств, которые обретают популярность в нашем обществе, а также следствие недостатка воспитания и внимания со стороны родителей и всех тех институтов, что обязаны формировать подрастающее поколение в духе милосердия и уважения», - считает Атаев.

Он отметил, что поводы и мотивы конфликта не имеют решающего значения, поскольку фокус внимания необходимо направить на «жестокость и холодный цинизм» в действиях участников. «Что касается тех, кто переступил все границы и избивал уже потерявших сознание ребят, то они, безусловно, должны быть привлечены к ответственности и пройти серьезную воспитательную работу», - написал он.