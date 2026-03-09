×

Кавказский узел

Лента новостей
12:57, 9 марта 2026

Автодороги через горные перевалы в Дагестане закрыты из-за метели

Дорога через горный перевал. Гумбетовский район Дагестана, март 2026 года. Стоп-кадр видео районной администрации https://t.me/Gumbet05/33837

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В горах Дагестана в связи с метелью закрыты для проезда Харибский и Буцрахский перевалы, по которым проложены автотрассы республиканского значения.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в связи со снегопадом было закрыто автомобильное движение по двум дорогам республиканского значения через Харибский и Буцрахский перевалы. Расчистка будет начата после улучшения погоды, предупредил "Дагестанавтодор". Дорога через Буцрахский перевал была открыта 2 марта, через Харибский – на четвертый день, 3 марта.

Харибский перевал, который исторически служил дорогой между горным и равнинным Дагестаном, находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов на высоте более 2500 метров над уровнем моря. У подножия горы расположены села Артлух и Данух. 28 февраля перевал был закрыт на двух смежных участках автодороги республиканского значения Хасавюрт – Тлох в Гумбетовском и Казбековском районах. Буцрахский перевал - часть региональной трассы Мехельта – Гагатли, информирует администрация Гумбетовского района.

Автомобильная дорога Хасавюрт – Тлох закрыта на Харибском перевале на участке в Гумбетовском районе (46 – 60 км) и на смежном участке в Казбековском районе (34 – 46 км), сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

Проезд закрыт "в связи со снежной метелью и нулевой видимостью". "Работы по расчистке будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий", - говорится в публикации.

По той же причине закрыта дорога через Буцрахский перевал - участок 10 - 18 км автотрассы Мехельта – Гагатли в Гумбетовском районе. "Работы по расчистке будут начаты по завершению расчистки автодороги «Хасавюрт – Тлох»", - заявило ведомство.

Напомним, в мае 2023 года более 20 туристов застряли в горах, поскольку Харибский перевал был закрыт из-за снегопада. Местные жители пришли на помощь туристам, а затем предоставили им ночлег.

Сами жители горных сёл Дагестана также неоднократно сталкивались с транспортными проблемами на фоне непогоды. Так, в начале февраля 2026 года дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом после схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу в Цунтинском районе сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

В феврале 2023 года жителям села Хутрах Цунтинского района пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

Автор: "Кавказский узел"

