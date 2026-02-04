Жителям горного села в Дагестане пришлось несколько километров нести покойного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом из-за схода лавин, жителям пришлось на руках нести тело для похорон в родном селе и вручную откапывать машины скорой помощи. Дагестанавтодор отчитался о расчистке дорог.

Как писал "Кавказский узел", села в горных районах Дагестана в первых числах января 2026 года оказались без электричества из-за снегопадов, но к ним не могут проехать ремонтные бригады. В Тляратинском районе снежные заносы прервали транспортное сообщение с несколькими селами, на трассе в Цунтинском районе заблокированы автомобили. Затем движение вновь закрывалось из-за схода лавин.

Жителям горного селе пришлось нести на себе тело покойного для похорон в родном селе из-за невозможности проехать по дороге из-за схода лавин, следует из видео, которое разместил сегодня Mash Gor. На записи около 10 мужчин идут вверх по горному склону, засыпанному снегом, в руках у них предмет, похожий на гроб. Дорога, от которой они поднимаются вверх, расчищена.

Во второй части записи, которая сделана на заваленной снегом дороге, водителям пришлось вначале откопать машину скорой помощи, затем - машину "Россетей". "Техники пока еще не было, ждем пока. Потихоньку вручную копаем", - говорит мужчина на записи, добавивший, что она сделана 3 февраля "не доезжая до селения Гутатли".

"Дагестанавтодор" 3 февраля днем отчитался, что к 12:00 мск в Цунтинском районе на автомобильных дорогах «Агвали - Шаури - Кидеро» и «Цебари - Шапих - Междуречье» снежные лавины расчищены. "Транспортное сообщение с Цунтинским районом восстановлено", - говорится в публикации.

Сегодня информация о состоянии дорог именно в Цунтинском районе не публиковалась, но "Дагестанавтодор" отметил, чт в связи ухудшением погодных условий в горных районах сохраняется высокая лавиноопасность.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.