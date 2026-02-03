×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:44, 3 февраля 2026

Очередное падение машины в канал в Махачкале привело к уголовному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники администрации Махачкалы и управления ЖКХ попали под следствие по делу о халатности после инцидента с автомобилем, который съехал в канал имени Октябрьской Революции. Жители города неоднократно просили обезопасить дорогу после многочисленных случаев падений машин в канал.

Следственный отдел по Ленинскому району города Махачкалы возбудил уголовное дело по признакам халатности должностных лиц , сообщил сегодня следственный комитет по Дагестану.

По версии следствия, должностные лица администрации города Махачкалы и управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности по благоустройству территории и обеспечению безопасности дорожного движения, не установили барьерные ограждения вдоль водоканала имени Октябрьской Революции.

Канал имени Октябрьской революции (КОР) был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки.

В результате бездействия чиновников были созданы опасные условия для участников дорожного движения. Это привело к частым случаям транспортных происшествий, в том числе к падению транспортных средств в водоканал.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении ведомства.

Водоканал, построенный еще в советские годы для орошения и водоснабжения, протянулся на 12 км через городскую черту Махачкалы. Его берега в Ленинском районе — узкие, без откосов и защитных барьеров на протяжении 2,5 км. Скоростной режим здесь достигает 60 км/ч, а освещение минимальное. По данным ГИБДД Дагестана, с 2023 года произошло не менее 7 аварий с падением в канал, две из них - со смертельным исходом. Общий ущерб от порчи транспорта превысил 15 млн руб, сообщил "Коммерсант".

Падения машин в КОР происходили неоднократно. Так, 4 февраля 2024 года в канал Октябрьской революции упал легковой автомобиль, за рулем которого был 23-летний житель Махачкалы. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался. После этого власти отчитались об установке бетонных ограждений на самых опасных участках канала. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции.

24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

По закону территория рядом с КОР является природоохранной зоной, и там нельзя устанавливать ограждения, пояснил в феврале 2024 года "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Не знаю, какой правильный выход из ситуации можно найти, должно быть комплексное решение", - сказал он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:07, 3 февраля 2026
Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО
16:59, 3 февраля 2026
Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
Все события дня
Новости
Осужденный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:32, 3 февраля 2026
Житель Дагестана осужден по делу о ячейке экстремистской организации
Больница в Цунтинском районе Дагестана. 3 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/novoedelo/36859
13:08, 3 февраля 2026
Требование участников СВО сохранить больницу в Дагестане привлекло внимание чиновников
Машина скорой помощи. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
07:32, 3 февраля 2026
Семь дошкольников из Параула остаются в больнице
03:59, 3 февраля 2026
Жители Махачкалы раскритиковали планы властей построить ледовую арену
Казиханов Тахир и Сергей Меликов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 3 февраля 2026
Военный попросил Меликова вернуть ему земельный участок матери
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 21:09
Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше