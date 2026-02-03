Очередное падение машины в канал в Махачкале привело к уголовному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники администрации Махачкалы и управления ЖКХ попали под следствие по делу о халатности после инцидента с автомобилем, который съехал в канал имени Октябрьской Революции. Жители города неоднократно просили обезопасить дорогу после многочисленных случаев падений машин в канал.

Следственный отдел по Ленинскому району города Махачкалы возбудил уголовное дело по признакам халатности должностных лиц 1 , сообщил сегодня следственный комитет по Дагестану.

По версии следствия, должностные лица администрации города Махачкалы и управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности по благоустройству территории и обеспечению безопасности дорожного движения, не установили барьерные ограждения вдоль водоканала имени Октябрьской Революции.

Канал имени Октябрьской революции (КОР) был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки.

В результате бездействия чиновников были созданы опасные условия для участников дорожного движения. Это привело к частым случаям транспортных происшествий, в том числе к падению транспортных средств в водоканал.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении ведомства.

Водоканал, построенный еще в советские годы для орошения и водоснабжения, протянулся на 12 км через городскую черту Махачкалы. Его берега в Ленинском районе — узкие, без откосов и защитных барьеров на протяжении 2,5 км. Скоростной режим здесь достигает 60 км/ч, а освещение минимальное. По данным ГИБДД Дагестана, с 2023 года произошло не менее 7 аварий с падением в канал, две из них - со смертельным исходом. Общий ущерб от порчи транспорта превысил 15 млн руб, сообщил "Коммерсант".

Падения машин в КОР происходили неоднократно. Так, 4 февраля 2024 года в канал Октябрьской революции упал легковой автомобиль, за рулем которого был 23-летний житель Махачкалы. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где один из них скончался. После этого власти отчитались об установке бетонных ограждений на самых опасных участках канала. Установить ограждения следовало, не дожидаясь трагедии, и по всей длине канала в черте города, указали пользователи соцсетей.

Автомобиль упал в канал и 15 февраля 2022 года. Пользователи Instagram* указали тогда, что подобное происходит из-за отсутствия ограждений вдоль канала и узкой проезжей части.

11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с четырехлетним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции.

24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.

В Махачкале вдоль канала невозможно установить ограждения, так как нельзя закрывать доступ к водному объекту, заявил после очередного ДТП в феврале 2022 года директор управления КОР.

По закону территория рядом с КОР является природоохранной зоной, и там нельзя устанавливать ограждения, пояснил в феврале 2024 года "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Не знаю, какой правильный выход из ситуации можно найти, должно быть комплексное решение", - сказал он.