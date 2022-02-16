Махачкалинцы призвали обеспечить безопасный проезд вдоль канала

16 февраля 2022, 09:58

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Из-за отсутствия ограждений канал Октябрьской революции в Махачкале нередко становится местом ДТП, а чиновники не решают проблему, возмутились горожане в Instagram после того, как очередной автомобиль упал в воду. Проезжая часть дороги вдоль канала узкая, потому что прилегающая территория застроена, указали другие пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинцы уже требовали установить ограждения вдоль канала Октябрьской революции (КОР) после неоднократных случаев падения автомобилей в воду. Так, 11 января 2020 года в канал упала машина, в которой ехала семья с 4-летним ребенком, им помог выбраться из воды проезжавший мимо офицер полиции. 24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.

Канал им. Октябрьской революции был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки, указал в апреле 2021 года глава Дагестана Сергей Меликов.

Сообщения о падении автомобиля в КОР опубликованы вечером 15 февраля в Instagram-пабликах "Дагестанские известия" и "Тут Дагестан", на которые подписаны соответственно 356 тысяч и 414 тысяч пользователей.

"В Махачкале автомобиль съехал в КОР. В столице республики участились случаи с дорожными происшествиями около КОР. Призывы людей об ограждениях вдоль канала остаются неуслышанными. Сколько ещё должно случится бед, чтоб опасный участок дороги огородили? Риторический вопрос", - говорится в этих идентичных сообщениях.

Публикации проиллюстрированы видеороликом, на котором виден легковой автомобиль, полностью погруженный в воду канала. На обоих берегах канала около места происшествия стоят люди.

Пользователь ahmedovazaira в комментарии подтвердила, что инцидент произошел 15 февраля. "Моему сыну 10 лет, сегодня, проезжая мимо канавы, увидели эту ситуацию, я принялась дуа (молитву. – Прим. "Кавказского узла") делать, чтоб не было погибших, а он (сын) заявил, что когда вырастет, будет строителем и в первую очередь сделает ограждение канавы", - написала она.

Всего под сообщением в этих пабликах опубликовано, по состоянию на 09.55 мск, 359 и 29 комментариев соответственно. Авторы большинства из них возмутились тем, что проблема с безопасностью проезда вдоль канала до сих пор не решена.

"Когда же туда ограждения поставят, которая машина уже ныряет туда", - написал, в частности, ramazan___original. "Уже слов нет ... Неужели администрация не может сделать забор или поставить высокие бордюры вдоль канала", - поделился возмущением isa0595.

"Нельзя вдоль поставить бетонные глыбы, те, что на трассах?" – поинтересовался kiyanat7138. "Столько машин туда упало, можно было что-нибудь придумать, чтоб такого не повторялось", - упрекнул чиновников gasanxl.

"Нужно, чтоб какой-нибудь чиновник туда упал", - предположил sh.amil312. "Пока чиновника сын не улетит туда, ничего не изменится", - высказал аналогичное мнение vip_gosnomer_717.

Многие пользователи также адресовали упреки владельцам домов, построенных вдоль канала. "Может, людей надо призывать не строить заборы так близко к каналу? Каждый живущий там вылез прямо на дорогу. Машинам зачастую даже нет встречной, проехать сложно. А когда две машины едут навстречу друг другу, то один из низ рискует упасть в КОР", - указала, в частности, atelierasyaalieva.

"Для начала пусть местные жители, кто там свои заборы понастроили, дорогу сузили, снесут свои заборы и построят, как полагается, тогда и будет широкая дорога", - высказал схожее мнение marat05052017.

"Большинство прилежащих к каналу домов построены с захватом прилегающей территории", - предположила gadzhieva_sidrat. "Снесите эти заборы, которые на тротуарах", - призвал dominikdzoker32.

"Дома построили чуть ли не на дороге, уменьшили проезжую часть, вот и итог", - написала madina_andalova. "Снести нужно заборы, люди внаглую захватили часть дороги и построились!" – высказала мнение gulybakanova05.

Напомним, на эту же проблему обратил внимание в январе 2020 года и директор управления КОР Кадилабаганд Кадилабагандов. "С начала 1990-х годов на прибрежной защитной полосе начали незаконно строить дома и с каждым разом все ближе передвигали свои заборы к КОР", - сказал он "Кавказскому узлу".

В мэрии Махачкалы тогда пояснили "Кавказскому узлу", что администрация города не вправе проводить работы на территории, прилегающей к каналу. "Есть зона отведения канала. Там город, к сожалению, при всем желании ничего не может делать. Это будет расценено как нецелевое использование бюджетных средств", - сказал представитель администрации города.