Махачкалинцы назвали условия безопасного проезда вдоль канала

15 января 2020, 02:48

Прокуратура требовала установки ограждений вдоль канала имени Октябрьской революции в Махачкале, куда 11 января упал автомобиль, но забор создаст проблему для чистки водоема от мусора.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в Махачкале произошло ДТП: автомобиль упал в оросительно-обводнительный канал имени Октябрьской революции. В машине находились три человека - отец, мать и четырехлетний ребенок. Женщина и ребенок были госпитализированы. Пользователи Instagram потребовали установить ограждения вдоль канала.

Ранее в канал имени Октябрьской революции неоднократно падали автомобили. 24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.

Автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, упал в канал имени Октябрьской революции недалеко от дома №154 по улице Ахульго в Махачкале, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 14 января сотрудник МВД по Дагестану.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал на месте происшествия. Улица Ахульго находится на окраине Махачкалы и проходит вдоль канала. Ширина проезжей части - примерно семь-восемь метров, она проходит между каналом и заборами жилых домов. Движение по дороге осуществляется в обе стороны, однако на некоторых участках из-за столбов линии электропередач проезжая часть сужается, и по ней едва могут проехать две машины. Пешеходы из-за отсутствия тротуаров вынуждены передвигаться прямо по проезжей части.

На некоторых участках дороги от канала ее отделяют бордюры высотой около тридцати сантиметров, однако на большей части вдоль нее нет даже невысокой ограды.

При этом трасса достаточно оживленная. Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что привыкли ездить по этой дороге и не опасаются упасть в канал.

«Если ехать на небольшой скорости, водить аккуратно, то никаких проблем нет. Я постоянно здесь езжу и никакого страха нет», - сказал один из местных жителей Мурад.