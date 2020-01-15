15 января 2020, 02:48
Махачкалинцы назвали условия безопасного проезда вдоль канала
Прокуратура требовала установки ограждений вдоль канала имени Октябрьской революции в Махачкале, куда 11 января упал автомобиль, но забор создаст проблему для чистки водоема от мусора.
Как писал "Кавказский узел", 11 января в Махачкале произошло ДТП: автомобиль упал в оросительно-обводнительный канал имени Октябрьской революции. В машине находились три человека - отец, мать и четырехлетний ребенок. Женщина и ребенок были госпитализированы. Пользователи Instagram потребовали установить ограждения вдоль канала.
Ранее в канал имени Октябрьской революции неоднократно падали автомобили. 24 декабря 2014 года в результате такого ДТП погибли 25-летний водитель и его пассажир. 5 октября того же года в канал упала с моста пассажирская "Газель". Водитель и двое пассажиров спаслись.
Автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, упал в канал имени Октябрьской революции недалеко от дома №154 по улице Ахульго в Махачкале, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 14 января сотрудник МВД по Дагестану.
Корреспондент "Кавказского узла" побывал на месте происшествия. Улица Ахульго находится на окраине Махачкалы и проходит вдоль канала. Ширина проезжей части - примерно семь-восемь метров, она проходит между каналом и заборами жилых домов. Движение по дороге осуществляется в обе стороны, однако на некоторых участках из-за столбов линии электропередач проезжая часть сужается, и по ней едва могут проехать две машины. Пешеходы из-за отсутствия тротуаров вынуждены передвигаться прямо по проезжей части.
На некоторых участках дороги от канала ее отделяют бордюры высотой около тридцати сантиметров, однако на большей части вдоль нее нет даже невысокой ограды.
При этом трасса достаточно оживленная. Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что привыкли ездить по этой дороге и не опасаются упасть в канал.
«Если ехать на небольшой скорости, водить аккуратно, то никаких проблем нет. Я постоянно здесь езжу и никакого страха нет», - сказал один из местных жителей Мурад.
Водитель, представившийся Каримуллой, отметил, что нужно быть очень внимательным на этой дороге.
«Главное не превышать скорость, не гонять по ней. Если сильно разгонишься, и на дороге возникнет какая-то помеха, то можно резко покрутить руль и опрокинуться в канал. А если ехать спокойно, уступать встречным машинам на узких участках, то ты точно никуда не съедешь с дороги», - отметил он.
«Конечно, здесь надо быть крайне внимательным. Я езжу по не ней не так часто, но когда видишь, что у дороги нет забора и от воды ничего не отделяет, то ты уже автоматически сбавляешь скорость и стараешься ни на что не отвлекаться от дороги», - отметил другой житель Махачкалы, отказавшийся представиться.
Ограждение помешает проводить очистку канала
Улицы, проезжая часть и жилые здания не должны находиться в зоне санитарной защиты канала Октябрьской революции (КОР), ширина которой составляет 30 метров, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» директор управления КОР Кадилабаганд Кадилабагандов.
«И в этой зоне не должно быть никаких строений, дорог, улиц, проезжей части. Вдоль канала машины ехать не должны. С начала 90-х годов на прибрежной защитной полосе начали незаконно строить дома и с каждым разом все ближе передвигали свои заборы к КОР», - отметил он.
По его словам, возвести ограждения по бортам канала невозможно, так как спецтехника должна иметь доступ к объекту для его чистки.
«К сожалению, так сложилось, что люди из расположенных поблизости домов могут выбросить в канал все что угодно, начиная от шин и заканчивая кухонной мебелью. Со дна канала мы какой-то только мусор не поднимали – и ванны, и унитазы, мешки с демонтированной плиткой, холодильники. Это не говоря уже о том, что люди выводят в КОР свои канализационные стоки. И поэтому, чтобы техника могла подъехать, необходимо оградительный забор ставить в 15-20 метрах от бортов канала. Но из-за плотной застройки такой возможности у нас нет. Просто нет свободной территории», - отметил он.
Кадилабагандов также отметил, что на строительство забора вдоль всего канала из бюджета не выделялись денежные средства.
«Руководство Минмелиоводхоз Дагестана изыскало возможность, чтобы поставить забор на участках улиц Титова, Пугачева, Акушинского. Но решая одну проблему, возникает другая. Канал необходимо постоянно чистить. Даже если в него не бросать бытовой мусор, то его периодически необходимо очищать от водорослей. И сейчас к этим огражденным участкам канала техника не может подступиться. А при необходимости очистки канала забор придется демонтировать, что создаст дополнительные трудности и материальные затраты», - сказал он.
При проектировании КОР были предусмотрены полуметровые борта на всем протяжении, пояснил он.
«Но после каждой реконструкции дорог на дорожное покрытие сверху накладывались новые слои, и эти борта на некоторых участках сравнялись с землей. Мы наращиваем где-то борта, но опять-таки возникает вопрос с очисткой. Чем выше борта, тем сложнее экскаватору очищать дно, так как ковш уже не может черпать мусор со дна, и мы не можем провести качественную очистку», - пояснил он.
Прокуратура обязала установить парапеты вдоль канала
В 2017 году прокуратура Ленинского района Махачкалы провела проверку на подведомственной территории исполнения Министерством мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Дагестана требований санитарно-эпидемиологического законодательства в санитарно-охранной зоне канала имени Октябрьской революции. В ходе проверки, как сообщила прокуратура, на всём протяжении КОР на поднадзорной территории (улица Ахульго находится в Кировском районе Махачкалы) были выявлены нарушения требований СанПин «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
По данным ведомства, согласно этим правилам вдоль канала должны быть установлены ограждения, защищающие КОР от попадания твёрдых коммунальных отходов, канализационных и сточных вод.
«Неприятие мер по очистке и ограждению санитарно-охранной зоны КОР создаёт угрозу здоровью граждан, в связи с чем прокуратура направила в суд иск об обязании Минмелиоводхоз устранить допущенные нарушения. Кировский районный суд города Махачкалы обязал ответчика произвести работы по устройству парапетов (ограждений) и произвести очистку русла и зоны санитарной охраны канала до 2018 года», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Дагестана в 2017 году.
В мэрии Махачкалы корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что администрация города не может проводить никаких работ на территории, прилегающей к каналу Октябрьской революции.
«Есть зона отведения канала. Там город, к сожалению, при всем желании, ничего не может делать. Это будет расценено как нецелевое использование бюджетных средств», - пояснил представитель администрации города.
Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"