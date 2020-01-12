Канал им.Октябрьской революции. Фото: пресс-служба мэрии Махачкалы https://www.mkala.ru/info/news/2017/05/15/news_14348.html

12 января 2020, 17:57

Жители Махачкалы после ДТП потребовали ограждений вдоль канала

Власти должны обеспечить установку ограждений вдоль канала им.Октябрьской революции в Махачкале, потребовали пользователи Instagram после падения в воду машины с людьми.

Сообщение о происшествии было опубликовано на странице МВД по Дагестану в Instagram. По данным полиции, ДТП произошло вечером 11 января на улице Ахульго. Очевидцем происшествия стал проезжавший мимо офицер полиции Осман Омаров.

"Омаров увидел, как неподалёку от дома 154 в КОР (оросительно-обводнительный канал) упал автомобиль. Старший лейтенант, не задумываясь, бросился в воду. Как оказалось, в автомобиле была целая семья. Первым он извлёк из автомобиля, погруженного в воду, 4-летнего ребенка, затем женщину. Мужчина же выбрался из машины сам, а на берег ему уже помогли подняться", - говорится в публикации.

Женщина и ребенок в безопасности, под присмотром врачей, уточнила пресс-служба МВД.

Публикация, по состоянию на 17.55 мск, набрала 61,6 тысячи просмотров, под ней размещено 415 комментариев. Авторы большинства из них выразили восхищение поступком сотрудника полиции.

При этом несколько пользователей соцсети указали на отсутствие ограды на берегу канала имени Октябрьской революции (КОР). "Во всем виноваты городские власти. Коммунальные службы, прокладывая асфальт, не установили ограждения, отбойник", - написал, в частности, magomed_dagesta. "Очень опасная канава", - согласился пользователь ahmedova11223392.

"А нельзя огородить или поднять бордюр? А то постоянно там что-то случается", - задался вопросом пользователь ragimat7542. "Давно пора поставить вдоль КОРа ограждения!!!" – подтвердил pirmaina.

Также возмутились пользователи Instagram под сообщением об инциденте, размещенным в паблике "Голос Дагестана". "Кошмар. Неужели нельзя оградить когда-нибудь это место. Проезжать страшно там", - написал, в частности, umm_asiya_khadidja. "Ни ограждений, ни освещения, конечно, будут такие случаи", - согласился пользователь fatimka16.

"Кавказский узел" также писал о других случаях падения машин в канал имени Октябрьской революции. Так, 24 декабря 2014 года 25-летний водитель и его пассажир погибли в результате такого ДТП.

5 октября того же года в канал упала, сорвавшись с моста, пассажирская "Газель". Находившихся в ней водителя и двух пассажиров удалось спасти.

Примечание:

"Труп младенца найден в махачкалинском канале", "Заммэра Махачкалы опроверг сведения об утопленнике в канале", "В горах Дагестана в обрыв упал микроавтобус с людьми, есть погибшие".

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