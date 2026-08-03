Дагестанские сельчане пожаловались на отсуствие реакции чиновников на пожар на свалке

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В Кайтагском районе огонь со стихийной свалки перекинулся на пшеничное поле, при этом сил пожарных и местных жителей не хватает, чтобы справиться с возгоранием, а власти не реагируют на просьбы о помощи, пожаловался в соцсети местный житель. Другие сельчане, комментируя его публикацию, потребовали реакции от чиновников.

Как информировал "Кавказский узел", жители различных населенных пунктов Дагестана неоднократно жаловались на антисанитарию из-за свалок и едкий дым, распространяющийся от них в результате возгораний и поджогов. Так, 14 июля жители Хасавюртовского района пожаловались, что едкий дым от горящей свалки идет на село Карланюрт, а неоднократные обращения к чиновникам не привели к решению проблемы.

20 июня 2023 года жители Нового Агачаула, Старого Агачаула, Нового Параула и Нового Хушета пожаловались, что страдают от дыма с мусорного полигона под Махачкалой, который суд признал незаконным. 27 ноября 2025 года жители Махачкалы и Каспийска пожаловались на дым и гарь от горящих свалок, но власти заверили, что ни одна свалка на территории Дагестана не горит, а воздух в Махачкале в порядке.

Житель Кайтагского района записал видео с места пожара на свалке в местности Кабаз-Кутан возле села Родниковый. По данным публикации, размещенной 1 августа Instagram*-паблике dagizvestiyaa, возгорание началось на несанкционированной свалке, после чего огонь перекинулся на пшеничное поле ИП "КФХ Магомедова" – одного из крупнейших налогоплательщиков района.

Местные жители пытались остановить распространение огня с помощью тракторов. Во время работ одному из трактористов стало плохо, и для него вызвали скорую помощь. Пожарная служба работала на месте, однако, по словам автора видео, мусоровозные машины продолжили вывозить отходы на горящую свалку.

"Большая просьба помочь. Власти Кайтагского района никак не реагируют на это. <…>. Пожарная служба работает, а всем все равно", – сказал автор ролика.

Этот пост в Instagram*-паблике dagizvestiyaa, на который подписаны около 462 тысяч пользователей, на 07.55 мск 3 августа набрал 410 отметок "Нравится" и 21 комментарий.

Участники обсуждения призвали оказать помощь людям, пытавшимся остановить распространение огня, и предупредили об угрозе другим территориям.

"Помочь надо", – написал пользователь klimatstroi.

"Люди, помогите им. Потом пожарище доберется до многих", – написала marzhanat8224.

Некоторые комментаторы связали появление стихийных свалок с отсутствием санкционированных мест для вывоза отходов. Они указали, что проблема характерна не только для Кайтагского района, но и для всего Дагестана.

"А где есть у нас санкционированная свалка? Это вопрос республиканского уровня. Не только в районе пора этот вопрос поднять, но и везде в Дагестане", – написал пользователь kaytagmoto.

"В этом районе вообще есть санкционированная свалка? Нет. О чем дальше говорить? Куда должны мусор вывозить, никто не знает", – подчеркнул magomed.177_.

Пользователи также обсудили действия по тушению пожара. Один из них предложил своими силами создать полосу, препятствующую дальнейшему распространению огня, а другой обратил внимание на то, что пожарная служба уже работала на месте.

"По пшеничному полю полосу-распашку сделать, чтобы огонь дальше не шел", – написал пользователь xaybula_05_.

"Если пожарная служба работает, то кому вы жалуетесь?" – спросил пользователь _uma_190.

На 07.55 мск на сайте администрации Кайтагского района нет комментариев относительно жалобы местного жителя на пожар на стихийной свалке.