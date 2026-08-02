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Кавказский узел

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19:00, 2 августа 2026

Боец из Избербаша убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмедхан Ханакаев убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 2056 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 1 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2055 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Ахмедхан Ханакаев убит в военной операции, сообщил глава Избербаша Расул Бакаев, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче ордена Мужества родным бойца.

Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2056 военнослужащих из Дагестана.

В феврале власти Избербаша сообщали, что в зоне СВО убит Шамиль Рабаданов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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Автор: "Кавказский узел"

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