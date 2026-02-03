Требование участников СВО сохранить больницу в Дагестане привлекло внимание чиновников

Жители Цунтинского района призвали власти не закрывать участковую больницу, с требованием сохранить круглосуточный стационар выступили и их земляки из зоны СВО. Минздрав Дагестана в ответ пообещал уделить внимание рациональной организации медпомощи сельчанам.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года участники военной операции в видеообращении к главе Гумбетовского района и Минздраву Дагестана призвали не допустить перевода участковой больницы в селе Игали в режим дневного стационара. Жители села Игали и соседних населенных пунктов лишатся доступа к оперативной медпомощи, предположили сельчане, поддержавшие просьбу земляков из зоны СВО сохранить круглосуточный стационар. Из районной больницы скорая помощь едет слишком долго, пояснили они.

В феврале 2025 года жители села Кикуни Гергебильского района также попросили власти не закрывать больницу, так как пожилым людям регулярно требуется медпомощь. Реорганизация не скажется на доступности и качестве медицинской помощи, заверили в Минздраве, отметив, что по инициативе Минздрава России процесс реорганизации участковых больниц проходит по всей стране, так как многие из них неэффективны, в некоторых больше сотрудников, чем лечащихся людей. 1

Жители опасаются закрытия больницы

Обращение жителей Цунтинского района к Владимиру Путину, главе Дагестана Сергею Меликову и Минздраву Дагестана опубликовало сегодня в своем телеграм-канале издание "Новое дело". Сельчане попросили не допустить закрытия "в рамках оптимизации" Китляратинской участковой больницы.

"Закрытие участковой больницы — это не просто «оптимизация» на бумаге, а удар по нашей истории и будущему! Это приговор для пожилых людей, которым нелегко добираться до райцентра. Это страх матерей, чьи дети могут не дождаться скорой помощи по трудным горным дорогам", - цитирует издание текстовое обращение жителей.

Расстояние от села Китлярата, где находится участковая больница, до села Цунта (административного центра Цунтинского района) составляет, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", около 18,7 километра по автодороге. "Яндекс Карты" оценивают длительность автомобильной поездки по этому маршруту в 38 минут с учетом участков неровной дороги.

Участковую больницу хотят сократить до дневного стационара

Больница работает с 1958 года, указали авторы обращения. "Почему же сейчас она оказалась под угрозой? У сельчан есть серьёзные опасения, что такое решение продиктовано не заботой о людях, а иными интересами. Сначала закрыли роддом. Мы промолчали. Потом перевели станцию скорой помощи. И этого оказалось мало - теперь участковую больницу хотят сократить до дневного стационара. […] Мы считаем, что ликвидация больницы в условиях значительной удалённости от районного центра равносильна оставлению жителей наших сёл в опасности. Требуем сохранить нашу больницу!" – говорится в обращении.

Согласно данным переписи населения 2020 года, опубликованным на сайте Росстата, население села Китлярата составляет менее 300 человек - 254. Согласно нормативам, в сельских населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи должны быть врачебные амбулатории, а участковая больница размещается в селах с населением от 5000 человек, сообщил ранее "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев.

Бойцы из Цунтинского района выступили в поддержку сельчан

Видео, озаглавленное "Военные бьют тревогу из-за больницы", было размещено 2 февраля в YouTube-канале "Кавказ Раз". "Вышло видео с военнослужащими из Цунтинского района, находящимися в зоне СВО. В своём обращении они поднимают острую проблему — закрытие круглосуточного стационара Китляратинской участковой больницы в горной местности Дагестана", - говорится в описании видео.

На кадрах ролика видны несколько вооруженных бойцов. Обращение к Путину и Меликову от имени собравшихся озвучивает один из них. Он поясняет, что участники видеозаписи - военнослужащие из Цунтинского района.

Они прикрываются оптимизацией рабочего процесса

"Мы обращаемся к вам с просьбой проверить легальность этого мероприятия, потому что они прикрываются оптимизацией рабочего процесса", - заявили военнослужащие.

Они отметили, что этот стационар - "надежда многих поселков ближайших". "Более 10 тысяч жителей остаются без врачебной помощи", - говорится в обращении.

Минздрав отреагировал на обращение бойцов

В процесс реорганизации Китляратинской участковой больницы вмешался министр здравоохранения Дагестана, сообщило сегодня в своем телеграм-канале министерство. Министр вмешался "по просьбе участников СВО из Цунтинского района", отмечается в публикации.

"Выходцы из Цунтинского района попросили сохранить круглосуточный стационар Китляратинской больницы. Министр здравоохранения РД Ярослав Глазов поручил детально рассмотреть этапность оказания экстренной медицинской помощи в условиях высокогорной местности Цунтинского района", - заявило министерство.

Ведомство напомнило, что согласно приказу Минздрава России от 27 февраля 2016 года "по всей стране круглосуточные стационары ряда участковых больниц преобразовываются в дневные". "Это не имеет отношения к экстренной помощи, которая оказывается в тех же объемах, а вот качество плановой помощи при эффективной реорганизации будет улучшаться", - поясняется в публикации.

Так, экстренная медпомощь "при сосудистых катастрофах" оказывается службой скорой помощи, Дагестанским центром медицины катастроф и системой сосудистых отделений и центров, указал Минздрав.

Участковая больница, даже с круглосуточным стационаром, не может служить подспорьем

"Участковая больница, даже с круглосуточным стационаром, не может служить подспорьем в этой структуре современной медицинской помощи. Медицина стала более организованной и более быстрой. Именно новая структура организации отрасли, продуманная федеральным Минздравом, включает более эффективные в работе дневные стационары и более сильные районные и межрайонные объединения. […] Обеспокоенность выходцев из района понятна и объяснима. Минздравом Дагестана будет детально рассмотрен вопрос рациональной организации медпомощи в высокогорье", - заверили чиновники.

Напомним, участники СВО из Дагестана неоднократно записывали видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта 2025 года видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали бойцы из Цунтинского района. В конце сентября участники СВО обратились к главе Дагестана с жалобой на отсутствие канализации в Хасавюрте.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте 2025 года Сергей Меликов.

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

Власти берут на особый контроль обращения из зоны военной операции и "быстрее и более внимательно реагируют" на них, разъяснил "Кавказскому узлу" в июле 2024 года заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он отметил, что подобные обращения превратились в распространенную практику. "Ко всем бытовым вопросам, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание. Иногда, в зависимости от характера обращения, на него быстро реагируют", - сказал Магомедов.