×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:08, 3 февраля 2026

Требование участников СВО сохранить больницу в Дагестане привлекло внимание чиновников

Больница в Цунтинском районе Дагестана. 3 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/novoedelo/36859

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Цунтинского района призвали власти не закрывать участковую больницу, с требованием сохранить круглосуточный стационар выступили и их земляки из зоны СВО. Минздрав Дагестана в ответ пообещал уделить внимание рациональной организации медпомощи сельчанам.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года участники военной операции в видеообращении к главе Гумбетовского района и Минздраву Дагестана призвали не допустить перевода участковой больницы в селе Игали в режим дневного стационара. Жители села Игали и соседних населенных пунктов лишатся доступа к оперативной медпомощи, предположили сельчане, поддержавшие просьбу земляков из зоны СВО сохранить круглосуточный стационар. Из районной больницы скорая помощь едет слишком долго, пояснили они.

В феврале 2025 года жители села Кикуни Гергебильского района также попросили власти не закрывать больницу, так как пожилым людям регулярно требуется медпомощь. Реорганизация не скажется на доступности и качестве медицинской помощи, заверили в Минздраве, отметив, что по инициативе Минздрава России процесс реорганизации участковых больниц проходит по всей стране, так как многие из них неэффективны, в некоторых больше сотрудников, чем лечащихся людей.

Жители опасаются закрытия больницы

Обращение жителей Цунтинского района к Владимиру Путину, главе Дагестана  Сергею Меликову и Минздраву Дагестана опубликовало сегодня в своем телеграм-канале издание "Новое дело". Сельчане попросили не допустить закрытия "в рамках оптимизации" Китляратинской участковой больницы.

"Закрытие участковой больницы — это не просто «оптимизация» на бумаге, а удар по нашей истории и будущему! Это приговор для пожилых людей, которым нелегко добираться до райцентра. Это страх матерей, чьи дети могут не дождаться скорой помощи по трудным горным дорогам", - цитирует издание текстовое обращение жителей.

Расстояние от села Китлярата, где находится участковая больница, до села Цунта (административного центра Цунтинского района) составляет, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", около 18,7 километра по автодороге. "Яндекс Карты" оценивают длительность автомобильной поездки по этому маршруту в 38 минут с учетом участков неровной дороги.

Участковую больницу хотят сократить до дневного стационара

Больница работает с 1958 года, указали авторы обращения. "Почему же сейчас она оказалась под угрозой? У сельчан есть серьёзные опасения, что такое решение продиктовано не заботой о людях, а иными интересами. Сначала закрыли роддом. Мы промолчали. Потом перевели станцию скорой помощи. И этого оказалось мало - теперь участковую больницу хотят сократить до дневного стационара. […] Мы считаем, что ликвидация больницы в условиях значительной удалённости от районного центра равносильна оставлению жителей наших сёл в опасности. Требуем сохранить нашу больницу!" – говорится в обращении.

Согласно данным переписи населения 2020 года, опубликованным на сайте Росстата, население села Китлярата составляет менее 300 человек - 254. Согласно нормативам,  в сельских населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи должны быть врачебные амбулатории, а участковая больница размещается в селах с населением от 5000 человек, сообщил ранее "Кавказскому узлу" юрист Али Алиев.

Бойцы из Цунтинского района выступили в поддержку сельчан

Видео, озаглавленное "Военные бьют тревогу из-за больницы", было размещено 2 февраля в YouTube-канале "Кавказ Раз". "Вышло видео с военнослужащими из Цунтинского района, находящимися в зоне СВО. В своём обращении они поднимают острую проблему — закрытие круглосуточного стационара Китляратинской участковой больницы в горной местности Дагестана", - говорится в описании видео.

На кадрах ролика видны несколько вооруженных бойцов. Обращение к Путину и Меликову от имени собравшихся озвучивает один из них. Он поясняет, что участники видеозаписи - военнослужащие из Цунтинского района.

Они прикрываются оптимизацией рабочего процесса

"Мы обращаемся к вам с просьбой проверить легальность этого мероприятия, потому что они прикрываются оптимизацией рабочего процесса", - заявили военнослужащие.

Они отметили, что этот стационар - "надежда многих поселков ближайших". "Более 10 тысяч жителей остаются без врачебной помощи", - говорится в обращении.

Минздрав отреагировал на обращение бойцов

В процесс реорганизации Китляратинской участковой больницы вмешался министр здравоохранения Дагестана, сообщило сегодня в своем телеграм-канале министерство. Министр вмешался "по просьбе участников СВО из Цунтинского района", отмечается в публикации.

"Выходцы из Цунтинского района попросили сохранить круглосуточный стационар Китляратинской больницы. Министр здравоохранения РД Ярослав Глазов поручил детально рассмотреть этапность оказания экстренной медицинской помощи в условиях высокогорной местности Цунтинского района", - заявило министерство.

Ведомство напомнило, что согласно приказу Минздрава России от 27 февраля 2016 года "по всей стране круглосуточные стационары ряда участковых больниц преобразовываются в дневные". "Это не имеет отношения к экстренной помощи, которая оказывается в тех же объемах, а вот качество плановой помощи при эффективной реорганизации будет улучшаться", - поясняется в публикации.

Так, экстренная медпомощь "при сосудистых катастрофах" оказывается службой скорой помощи, Дагестанским центром медицины катастроф и системой сосудистых отделений и центров, указал Минздрав.

Участковая больница, даже с круглосуточным стационаром, не может служить подспорьем

"Участковая больница, даже с круглосуточным стационаром, не может служить подспорьем в этой структуре современной медицинской помощи. Медицина стала более организованной и более быстрой. Именно новая структура организации отрасли, продуманная федеральным Минздравом, включает более эффективные в работе дневные стационары и более сильные районные и межрайонные объединения. […] Обеспокоенность выходцев из района понятна и объяснима. Минздравом Дагестана будет детально рассмотрен вопрос рациональной организации медпомощи в высокогорье", - заверили чиновники.

Напомним, участники СВО из Дагестана неоднократно записывали видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 5 марта 2025 года видеообращение с жалобами на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот опубликовали бойцы из Цунтинского района. В конце сентября участники СВО обратились к главе Дагестана с жалобой на отсутствие канализации в Хасавюрте.

Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал в марте 2025 года Сергей Меликов.

Обращения участников СВО из Дагестана к властям вызваны множеством проблем в республике и остаются одним из способов добиться внимания чиновников. Несмотря на заявление Меликова о том, что комбатанты записывают обращения в результате "манипуляций", ему придется реагировать на них, указали аналитики.

Власти берут на особый контроль обращения из зоны военной операции и "быстрее и более внимательно реагируют" на них, разъяснил "Кавказскому узлу" в июле 2024 года заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он отметил, что подобные обращения превратились в распространенную практику. "Ко всем бытовым вопросам, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание. Иногда, в зависимости от характера обращения, на него быстро реагируют", - сказал Магомедов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
00:40, 3 февраля 2026
Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее
23:15, 2 февраля 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Машина скорой помощи. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
07:32, 3 февраля 2026
Семь дошкольников из Параула остаются в больнице
03:59, 3 февраля 2026
Жители Махачкалы раскритиковали планы властей построить ледовую арену
Казиханов Тахир и Сергей Меликов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 3 февраля 2026
Военный попросил Меликова вернуть ему земельный участок матери
Допрос подозреваемого. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:40, 3 февраля 2026
Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее
Ребенок держится за живот. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:21, 2 февраля 2026
Минздрав Дагестана отчитался о состоянии пострадавших в Парауле детей
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
02 февраля 2026, 23:58
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 февраля 2026, 19:43
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше