Жители дагестанского села объяснили важность сохранения круглосуточного стационара

13 июля 2024, 13:57

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Жители села Игали и соседних населенных пунктов лишатся доступа к оперативной медпомощи после перевода участковой больницы в режим дневного стационара, указали сельчане, поддержавшие просьбу земляков из зоны СВО сохранить круглосуточный стационар. Из районной больницы скорая помощь едет слишком долго, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", жители села Игали Гумбетовского района выступают против перевода участковой больницы в режим дневного стационара, заявили 11 июля участники военной операции в видеообращении к главе района и Минздраву Дагестана. Они поддержали земляков и призвали не допустить перевода больницы на дневное обслуживание.

"Востребованность круглосуточного функционирования участковой больницы объясняется тем, что в состав сельсовета входят хуторы Тантари, Кунзах, Цанатль. Игали является самым большим по численности населения в районе населенным пунктом", - указали авторы видеообращения.

Село Игали является административным центром сельского поселения «Сельсовет „Игалинский“», в селе живут около 3000 человек, подвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Гумбетовского района.

Больница должна работать круглосуточно

Жительница села Асият сообщила, что категорически против перевода местной больницы в режим дневного стационара. "Медицинскую помощь в ней получают и жители ближайших сёл. Если человек ночью заболеет, а больница закрыта, что тогда делать? Больница должна работать круглосуточно. «Скорую помощь» нужно из райцентра вызывать, дорога длинная, приходится ждать более часа. А в нашей больнице быстро оказывают помощь и принимают сразу", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", расстояние по автодороге от ЦРБ в селе Мехельта до села Игали составляет 23 километра. "На пути есть плохая дорога", - указано в описании маршрута на сайте сервиса.

Скорая помощь едет от 40 минут до трех часов из селения Мехельта

Сельчане "хотят лечиться в своей больнице, а не ехать в другое село", подтвердил житель Игали Магомед. "В экстренных случаях скорая помощь едет от 40 минут до трех часов из селения Мехельта", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Люди также против дневного стационара в Игали, так как больница находится на возвышенности, и больной пациент не сможет спускаться и подниматься каждый день по два раза на место лечения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Абдул.

Он отметил, что с точки зрения качества медицинского обслуживания никаких претензий к больнице у жителей нет. "Объясняют закрытие Игалинской больницы тем, что тут нет терапевта. Хотя по целевому направлению отучились много студентов из района. Действующие врачи нашей больницы и вне рабочего времени всегда оказывают помощь односельчанам, выходя на работу и днем и ночью", - рассказал Абдул.

10 июля Минздрав Дагестана прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию с больницей в селе Игали. "Больница в с. Игали Гумбетовского района продолжит свою работу. В связи с малой загруженностью круглосуточного стационара, он будет переведён в дневной. Это не приведёт к уменьшению штатов, но сделает работу учреждения более эффективной. Сейчас главной задачей больницы является найти врача-терапевта, так как его ставка стала вакантной. До этого времени (ориентировочно до 1 августа) стационар больницы в с. Игали закрывается на простой", - говорится в публикации.

Ведомство отметило, что для жителей села работает врачебная амбулатория с врачом-педиатром. "При необходимости стационарного лечения дети госпитализируются в Гумбетовскую ЦРБ. Взрослые пациенты будут госпитализироваться как планово, так и по скорой помощи в больницу с. Мехельта. Кроме того, в 2025 году планируется капитальный ремонт больницы с. Игали по программе модернизации первичного звена здравоохранения, что значительно улучшит условия оказания медпомощи", - указано в сообщении.

Жители Дагестана, участвующие в военной операции на Украине, и ранее записывали видеообращения к властям с жалобами на проблемы, с которыми сталкиваются их односельчане. Так, 26 апреля военный из Дагестана обратился к главе республики с просьбой помочь решить проблему своей семьи, которая столкнулась с угрозой выселения. В сентябре 2023 года бойцы из числа жителей села Рубас Дербентского района попросили построить детсад в их селе.

Обращения из зоны военной операции на Украине власти берут на особый контроль, отметил заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Подобного рода сообщения, которые идут с передовой, берутся на особый контроль. На их сообщения власти быстрее и более внимательно реагируют, потому что это как бы не просто гражданин обращается, а человек, который отстаивает государственные интересы, рискует жизнью", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отметил, что подобные обращения превратились в распространенную практику. "Обращаются из зоны СВО к дагестанским и российским властям по самым разным вопросам: мусор, земельные участки, детсады, вопросы жилья. Ко всем бытовым вопросам, которые не решаются на местном уровне, с помощью таких обращений пытаются привлечь внимание. Иногда, в зависимости от характера обращения, на него быстро реагируют", - сказал Магомедов.

Напомним, 14 апреля жители Чиркаты - другого села Гумбетовского района - также попросили не закрывать ночной стационар местной участковой больницы. Только там сельчане могут получать круглосуточную медицинскую помощь, указали они. Ночной стационар в селе Чирката востребован у пожилых и тяжелобольных пациентов, также там принимают пострадавших в автоавариях, объяснили "Кавказскому узлу" местные жители.

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