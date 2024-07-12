Военные попросили не сокращать работу больницы в дагестанском селе

12 июля 2024, 00:02

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Жители села Игали Гумбетовского района выступают против перевода участковой больницы в режим дневного стационара, заявили участники военной операции в видеообращении к главе района и Минздраву республики.

Как информировал "Кавказский узел", участники специальной военной операции (СВО), в том числе из Дагестана, периодически записывают видеообращения к властям с жалобами на те или иные проблемы, с которыми сталкиваются их близкие или родственники. Так, 26 апреля военный из Дагестана записал в зоне СВО видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой помочь решить проблему своей семьи, которая столкнулась с угрозой выселения.

Видеообращение дагестанских бойцов к Минздраву республики и главе Гумбетовского района было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Нетипичная Махачкала". "Я, житель села Игали Гумбетовского района, нахожусь на передовой линии, выполняю боевые задачи. Хочу обратиться к Министерству здравоохранения Республики Дагестан, главе Гумбетовского района. Игалинская участковая больница была открыта в 1959 году и стабильно функционирует до сегодняшнего дня. Востребованность круглосуточного функционирования участковой больницы объясняется тем, что в состав администрации сельсовета входят хуторы Тантари, Кунзах, Цанатль. Игали является самым большим по численности населения в районе населенным пунктом. На сегодняшний день свыше 70 жителей села Игали выполняют боевые задачи на передовой линии", — заявил он.

Наше родное село хотят лишить участковой больницы, — говорит мужчина на видео. «Мы хотим вернуться в родное село и получать качественную медицинскую помощь в родной больнице. Мы также хотим, чтобы наши односельчане, матери, отцы, деды так же получали качественную медпомощь в родной нашей больнице, а не ездили за сто километров в другие районы и регионы", — говорится в обращении.

Его авторы попросили рассмотреть обращение и принять меры, чтобы не допустить перевода участковой больницы на дневное обслуживание. На видео присутствуют девять бойцов, говорит один из них.

На Telegram-канал "Нетипичная Махачкала" подписаны 199 тысяч человек. К 23.57 мск видео набрало более 400 одобрительных реакций.

Также текстовое обращение жителей района было опубликовано в Telegram-канале Tut Dagestan. Его авторы рассказали, что в больнице были сокращены 10 койко-мест. «Нужно сохранить круглосуточный стационар. Причиной тому — отдаленность районной больницы. Чтобы молодежь не уезжала из родных мест, жизнь на селе должна быть комфортной. Мы, жители Игалинского сельского поселения, не согласны с переводом участковой больницы на дневной стационар», — говорится в обращении, адресованном главе республики и главе района, которое было опубликовано 10 июля.

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