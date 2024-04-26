Участник СВО пожаловался Меликову на выселение чиновниками его семьи из дома

26 апреля 2024, 12:32

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Военный из Дагестана записал в зоне проведения спецоперации на Украине видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой помочь решить проблему своей семьи, которая столкнулась с угрозой выселения.

Видеообращение участника военной операции на Украине к главе Дагестана Сергею Меликову было размещено сегодня в Instagram*-паблике golos.dagestan_.

Военный рассказал, что его семья ранее купила квартиру в доме №46 по улице Тбилисская в Махачкале. Однако недавно власти потребовали выселения жильцов, так как дом подлежит сносу. "Причин нам не объяснили и отключили электричество, отрезали провода, отключили воду, а там около 15-20 семьей жило, и всех выселили", – сказал участник СВО.

"Я хотел бы сделать обращение к главе республики Сергею Алимовичу Меликову. <…> Прошу, чтобы вы обратили внимание на этот инцидент. Прошу помощи у вас", – сказал он.

Военный уточнил, что речь идет о девятиэтажном многоквартирном доме. "Пока я нахожусь здесь и защищаю интересы родины, у меня дома происходит такая беда. Пожалуйста, обратите на это внимание", – сказал он.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписано около 253 тысяч пользователей, на 12.25 мск набрал 659 отметок "нравится" и 65 комментариев.

"Что за беззаконие? Как можно так взять и выселить людей из собственного дома?" – задался вопросом пользователь amibrows_99.

"Почему на ранней стадии не останавливают, если стройка незаконная? Почему простые люди страдают бесконечно? Понятно, что не все юристы, простой народ не может знать всех тонкостей закона. Но есть ведь для этого все надзоры, которые должны видеть и знать, что твориться. Просто так взять и построить многоэтажку (если это незаконно) без махинаций не получится. Привлекайте "от" и "до" всю систему", – потребовал пользователь saixa42.

"Кем надо быть, чтобы сносить готовый дом? Государство не может строить дома, как раньше и давать квартиры поочередно рабочему классу. Оставьте хоть то, что люди построили. От того, что снесут, какая польза и кому?" – задалась вопросом zoya0155.

"Это же беззаконие. Честно, очень стыдно перед этим солдатом", – подчеркнул пользователь omarovam354.

На 12.25 мск на сайте главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно обращение участника СВО к Меликову.

"Кавказский узел" также писал, что принимающие участие в СВО военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. В частности, 29 августа 2023 года мобилизованные жители Дагестана записали в зоне СВО видеообращение к Меликову с просьбой перенести строительство мусорного полигона из Кумторкалинского района в другое место. В этом районе расположен бархан Сарыкум, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

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