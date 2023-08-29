Кадр видеообращения участников СВО к Меликову. Скриншот видео https://t.me/chernovik/58793

29 августа 2023, 13:41

Участники СВО обратились к Меликову из-за мусорного полигона около бархана Сарыкум

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Мобилизованные жители Дагестана записали в зоне проведения специальной военной операции видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой перенести строительство мусорного полигона из Кумторкалинского района в другое место. В этом районе расположен бархан Сарыкум, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Четверо бойцов, принимающих участие в специальной военной операции (СВО), записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором попросили перенести строительство мусорного полигона в Кумторкалинском районе в другое место.

Ролик сегодня опубликовала в своем Telegram-канале газета "Черновик".

"Уважаемый Сергей Алимович! Просим вас обратить внимание на просьбы граждан селения Урада о переносе строительства мусороперерабатывающего завода в другое место. Обращаемся к вам от имени военнослужащих, мобилизованных непосредственно жителей Дагестана [с просьбой] о решении данного вопроса", – сказал один из них на камеру.

Эта запись в Telegram-канале "Черновика", на который подписаны более 32,3 тысячи пользователей, на 13.10 мск набрала около 2,2 тысячи просмотров и 50 отметок с реакцией пользователей. Возможность комментирования публикации отключена.

На 13.10 мск на сайте главы и правительства Дагестана, а также в Telegram-канале Сергея Меликова нет комментариев относительно видеообращения участников СВО.

Напомним, помимо жителей Дагестана, против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. Также 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

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Примечание:

"Фотомодели привлекли внимание к мусорным свалкам в Махачкале", "Дагестанские чиновники дистанцировались от проблемы с вывозом мусора в горном ауле", "Мусор в Ирганайском водохранилище возмутил жителей Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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