Бархан Сарыкум. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wiUMZ5CcFJ8

12 августа 2023, 07:09

Меликов объяснил причину строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение построить мусорный полигон в Кумторкалинском районе, где расположен внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО бархан Сарыкум, было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ" и потому не придется строить дорогу, объяснил глава Дагестана Сергей Меликов.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста, на которой потребовали отменить строительство мусорного полигона. По их мнению, его создание нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Вечером 11 августа в Telegram-канале главы Дагестана Сергея Меликова было опубликовано видео о его поездке в Кумторкалинский район, где строится мусорный полигон. На видео глава Дагестана разговаривает с местными жителями, и в частности – с пожилой женщиной.

"Смотрите, бабушка! Мы сделаем скоро репортаж с других… Такие объекты есть в Московской области, в Нижнем Новгороде, там тоже большое количество туристов, они [объекты] тоже стоят вдоль дорог. Почему вдоль дорог? Потому что меньше будет других каких-то историй для того, чтобы дорогу сюда прокладывать", – объяснил Меликов, обращаясь к пенсионерке.

Глава Дагестана заявил, что мусорный полигон в Кумторкалинском районе является экологически чистым проектом. "Я лично на себя беру ответственность, не как глава республики, а как Меликов Сергей Алимович, что от этого объекта никому плохо не будет", – приведены в публикации слова Меликова.

Напомним, экоблогер Александр Сибирский записал видеообращение с призывом не допустить размещения мусорного полигона около бархана Сарыкум. Пользователи соцсети поддержали его призыв и раскритиковали дагестанских чиновников за решение создать свалку рядом с заповедником.

11 мая туристка из Елена Овсиенко провела в Махачкале одиночный пикет с требованием не допустить строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

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Примечание:

"Мусор в Ирганайском водохранилище возмутил жителей Дагестана", "Фотомодели привлекли внимание к мусорным свалкам в Махачкале", "Дагестанские чиновники дистанцировались от проблемы с вывозом мусора в горном ауле".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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