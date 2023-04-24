Экоблогер поддержал дагестанцев в борьбе против полигона около Сарыкума

24 апреля 2023, 08:31

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Экоблогер Александр Сибирский записал видеообращение с призывом не допустить размещения мусорного полигона около бархана Сарыкум в Кумторкалинском районе Дагестана. Комментаторы в соцсетях поддержали его призыв и раскритиковали дагестанских чиновников за решение создать свалку вблизи с заповедником.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста, на которой потребовали отменить строительство мусорного полигона. По их мнению, его создание нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Экоблогер Александр Сибирский записал видеообращение, в котором призвал защитить жителей Кумторкалинского района и бархан Сарыкум от мусорного полигона.

"Именно там решили сделать огромную свалку и свозить мусор со всего Дагестана. Это убьет не только всю эту уникальную природу, но и людей, которые живут там, в 600 метрах. По документам их там как бы нет, но они там живут, у них там дети, там есть школа, и все это будет отравлено", – сказал блогер на кадрах видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Он также призвал пользователей подписать петицию против размещения мусорного полигона.

Петиция против размещения мусорного полигона в Докузпаринском районе, где расположен бархан Сарыкум, была опубликована 20 апреля на сайте Change.org Патимат Абдусамадовой. На 08.10 мск 24 апреля она набрала 4540 голосов.

Видеообращение экоблогера Александра Сибирского на его странице в Instagram*, на которую подписаны около 169 тысяч пользователей, на 08.10 мск набрала около 31,1 тысячи просмотров и 1348 комментариев.

"Надо строить заводы перерабатывающие, а не свалки новые делать", – написала anya_ustimova_.

"Неужели нельзя подумать о создании мусороперерабатывающих заводов?" – задался вопросом пользователь miramaks2012.

"Организовать свалку – самый простой и дешёвый способ. Мусоросжигательные заводы тоже не решение проблемы. Начинать надо с себя, с сортировки, с переработки, минимизировать использование пластика", – отметила tania.sharikova_.

"Не перестаю удивляться, когда уже здравый смысл посетит руководство регионов и страны?" – сыронизировал пользователь l.eto_vdushe.

"Дагестан единственная республика в РФ в которой я видела такое количество мусора. Надеюсь, проблема решится. Республика очень красивая и богатая уникальными природными местами", – отметила aamadinka.

Видеообращение Александра Сибирского также было опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны около почти 166 тысяч пользователей. На 08.10 мск эта запись набрала 678 отметок с реакцией пользователей и 84 комментария.

"Совести нет у них. Как так можно? Что мало места у нас, кроме как там делать свалку?" – задался вопросом Арсен Иванов.

"[Глава Дагестана Сергей] Меликов куда смотрит и правительство?", – спросил Maxach Magomedov.

"Мусорные барханы" будут теперь там. Да и вообще надо придумать им что-то, чтобы перерабатывать мусор", – считает Абдулла Магомедов.

На сайтах правительства Дагестана, Минприроды республики и администрации Кумторкалинского района на 08.10 мск нет реакции на призывы не размещать мусорный полигон вблизи бархана Сарыкум.

Напомним, в Дагестане остается нерешенной проблема с населенными пунктами, расположенными на землях отгонного животноводства. В республике без присвоения статуса на таких землях образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минимущества Дагестана. Село Новая Урада, жители которого вышли ранее не акцию протеста против мусорного полигона, также располагается на землях отгонного животноводства.

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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