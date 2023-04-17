Планы строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум возмутили жителей Новой Урады

17 апреля 2023, 12:28

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Жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста, на которой потребовали отменить строительство мусорного полигона. По их мнению, его создание нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Кумторкалинском районе Дагестана жители села Новая Урада провели на акцию протеста против создания мусорного полигона.

Видео с места проведения акции опубликовала сегодня в своем Telegram-канале газета "Черновик". На кадрах ролика показана девочка, которая заявила, что выступает против полигона. "Не хочу этого мусорного полигона, потому что этот мусор будет лететь на наше село. Тут рядом природный памятник мирового значения – Сарыкум. Весь мир охраняет этот парк. А сможем ли мы, дагестанцы, сохранить его, построив рядом мусорный полигон?" – сказала девочка.

На заднем плане видны участники акции, в руках они держат транспаранты. В описании ролика поясняется, что свалка располагается рядом с селом Новая Урада. "Кроме того, что новая свалка может негативно сказаться на жизни в Новой Ураде, также пострадает и экология в бархане Сарыкум, который находится не только под защитой РФ, но и в списке всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказано в публикации.

Эта публикация в Telegram-канале газета "Черновик", на который подписаны более 26 тысяч пользователей, на 12.00 мск набрала около 2,9 тысячи просмотров и 114 отметок с реакцией пользователей.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Речь идет о полигоне для захоронения отходов. Против его строительства выступают жители сел Новая Урада, Новая Шангода-Шитлиб и Тидиб, уточнил паблик "Avar Advertisment" в соцсети "ВКонтакте".

В этом паблике 13 апреля было опубликовано заявление жителей Кумторкалинского района, которые отметили, что свалка нанесет урон бархану Сарыкум.

"Это будет массовое истребление всего живого, отравление воды и экологии в целом. Мы не позволим издеваться над нами! <…> Как это повлияет на флору и фауну уникального природного объекта – бархана Сарыкум, многие представители которой занесены в Красную книгу, неизвестно, так как никаких научных изысканий (экспертиз) на эту тему мы не видим", – сказано в заявлении.

Жители села Новая Урада проводили акцию протеста против мусорного полигона и в марте. Власти объявили о планах построить в этом месте мусорный полигон в 2021 году, после утверждения новой схемы обращения с отходами, отметило 17 марта издание "Новое дело".

Издание обратило внимание, что когда был объявлен тендер, то его журналисты указывали, что рядом с местом будущей свалки находится бархан Сарыкум. При этом протесты жителей села Новая Урада остаются без реакции чиновников еще и потому, что село расположено на землях отгонного животноводства и не имеет муниципального статуса.

"Кавказский узел" также писал, что Конституционный суд Дагестана в июле 2022 года счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минимущества Дагестана.

Напомним, отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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