Дагестанские сельчане пояснили важность работы ночного стационара в Чиркате

17 апреля 2024, 14:47

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Ночной стационар больницы в дагестанском селе Чирката востребован у пожилых и тяжелобольных пациентов, также там принимают пострадавших в автоавариях, объяснили местные жители просьбу к властям не закрывать стационар.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля жители дагестанского села Чирката попросили не закрывать ночной стационар местной участковой больницы. Только там местные жители могут получать круглосуточную медицинскую помощь, а кроме того, закрытие стационара приведет к увольнению медработников, указали они.

Сельчане выступают против закрытия ночного стационара в участковой больнице из-за его востребованности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чиркаты Магомед.

"Ночной стационар очень востребован. Часто пожилые люди остаются на ночь, им бывает трудно ходить на процедуры домой и обратно. Кроме того, в стационар привозят пострадавших в ДТП, так как рядом с селом проходит автотрасса, ведущая в Буйнакск и горные районы", - сказал он, добавив, что "уже объявили о сокращении штата сотрудников".

Бывший главврач участковой больницы села Чирката Далгат Шарипов подтвердил, что ночной стационар востребован, так как люди часто обращаются с инсультами, гипертоническими кризами, аллергическими реакциями, в ночном стационаре оставляют тяжелобольных жителей села.

"Чирката находится на трассе, где происходит много аварий, особенно в зимнее время. Бывало, по 10 человек одновременно поступали, им оказывалась необходимая помощь. Ближайшая больница расположена в райцентре Мехельта, до него около 30 километров. Но согласно [медицинской] маршрутизации, инсультных и инфарктных больных надо возить в Буйнакск. Он чуть ближе, но приходится ехать четыре километра через туннели, так больных перевозить в кризисные моменты нежелательно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Шарипов.

По его мнению, закрытие ночного стационара, вероятно, предстоит в рамках так называемой "оптимизации" медучреждения, когда повышается зарплата одним сотрудникам, но на такую же сумму выплат сокращается другой персонал.

В участковой больнице 10 коек, амбулатория рассчитана на 55 приемов в день. Сейчас там работают три врача. По словам Шарипова, ранее перевели на полставки завхоза и водителя. "Теперь ночные дежурства хотят убрать, видимо, чтобы за них не доплачивать. Получается, освободят четыре штатные единицы - медсестры и санитарки", - рассказал врач.

Главврач Гумбетовской ЦРБ, в состав которой входит участковая больница села Чирката, не ответила на звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

На сайте районной больницы 14 апреля размещена информация о том, что в Чиркатинской участковой больнице в 2024 году начинается капитальный ремонт, на который выделены 17 миллионов рублей. "По поводу перехода 10 коек больницы на дневной стационар, предложение есть по оптимизации, и это будет решением комиссии правительства и Минздрава РД совместно с учетом всех за и против, с учетом востребованности и рентабельности", - говорится в публикации.

По состоянию на 14.40 мск 17 апреля, на сайте Минздрава Дагестана нет информации о планах закрытия ночного стационара в селе Чирката.

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