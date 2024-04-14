Сельчане в Дагестане попросили не закрывать ночной стационар больницы

14 апреля 2024, 13:00

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Жители дагестанского села Чирката выступили против планов властей закрыть ночной стационар местной больницы, указав, что только там могут получать круглосуточную медицинскую помощь.

Обращение жителей села Чирката опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Черновик". "Ошарашены новостью о закрытии ночного стационара в участковой больницы с. Чирката Гумбетовского района. Мы задаемся вопросом: как нам быть, если в критический момент в жизни, твоей или твоих близких, не к кому будет обратиться за помощью? Как будут выживать тяжелые больные, нуждающиеся в круглосуточном уходе?" – говорится в обращении.

Жители "очень недовольны закрытием ночного стационара", заявили сельчане. "Так как под удар ставят ещё и социально незащищенную часть населения - пенсионеров и инвалидов, которым очень трудно передвигаться. Если закроют ночной стационар, то это сильно осложнит доступ к медицинским услугам", - отмечается в публикации.

Сельчане высказали мнение, что оптимизировать работу стационара и койко-места "надо в целях ее доступности, но не за счет необоснованного сокращения сельских участковых больниц".

"Еще одна причина не закрыть ночной стационар - это то, что за бортом остаётся медперсонал, отдавший работе в нём лучшие годы жизни, кто 20, кто 30 лет. Жители села очень тепло отзываются о них. Одна из них, мать-одиночка с четырьмя детьми, другая - многодетная мать и т. д. Не предоставив им рабочие места, равносильные тем, которые они занимали, увольнять их просто недопустимо", - заявили авторы обращения, призвав чиновников "не дать исчезнуть нашей участковой больнице".

Минздрав Дагестана, по состоянию на 12.55 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале это обращение. На сайте Гумбетовской ЦРБ, к которой относится участковая больница села Чирката, нет информации о планах закрытия ночного стационара в сельской больнице.

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