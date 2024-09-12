Жители Башлыкента выступили против закрытия больницы

12 сентября 2024, 12:24

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Жители села Башлыкент Каякентского района раскритиковали Минздрав Дагестана за закрытие больницы в их селе, на что ведомство заявило, что проводит оптимизацию. Правозащитники из "Монитора пациента" упрекнули министерство в игнорировании права жителей на доступную медпомощь, а юрист обратил внимание, что больница, о которой идет речь, обслуживала пациентов из пяти сел.

О закрытии участковой больницы в селе Башлыкент Каякентского района сообщил 9 сентября в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Мы постоянно говорим, чтобы людям создавали условия в селах, а то все переезжают в города, а они у нас не резиновые, но в Дагестане делается все наоборот", – отметил он.

Местные жители обращались в районную администрацию и Минздрав Дагестана с просьбой не закрывать больницу в Башлыкенте, но им ответили, что подобная реорганизация сельских медучреждений проходит по всей республике, рассказала жительница села Зухра.

"Теперь больных придется возить в районную больницу в Каякент, это в 30 километрах от нашего села. А если тяжелый случай, как нам быть?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участковая больница обслуживала жителей нескольких сел, нареканий к ее персоналу нет, отметил другой местный житель Магомед. "Теперь, говорят, оставят минимум персонала, нам просто на уколы сюда ходить? Пожилым больным трудно будет ездить в райцентр. Никакой заботы о сельских жителях", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Речь о закрытии больницы в селе Башлыкент не идет, отметили в Минздраве Дагестана. "Учитывая небольшое количество прикрепленного населения (2000 человек), по существующим федеральным нормативам участковая больница села Башлыкент будет преобразована во врачебную амбулаторию с сохранением 25 коек в виде дневного стационара", – пояснило министерство в своем телеграм-канале.

Больница сейчас функционирует больше как дневной стационар, это показали внеплановые проверки – на ночь жители села в стационаре не остаются, а расходы на их фиктивное содержание поглощают и без того небольшой бюджет, сказано в сообщении.

Минздрав республики также заявил, что в результате изменений должно улучшиться качество медпомощи в селе.

Власти Дагестана проводят политику сокращения местных больниц в районах, заявила правозащитная организация "Монитор пациента". "С одной стороны этому можно найти объяснение – легче содержать одну большую больницу в райцентре, чем несколько участковых больниц по селам. Но в результате страдают пациенты в этих селах. Добираться до райцентра, в особенности больным и пожилым людям, достаточно сложно", – сказано в публикации в телеграм-канале организации.

Одним из принципов оказания медицинской помощи является доступность. Этот принцип при сокращении больниц в сельской местности нарушается. Вопросы, касающиеся оптимизации лечебных учреждений, должны проходить общественные обсуждения, а решение Минздрава Дагестана должно быть обосновано в деталях местному населению, отметили правозащитники.

В Дагестане во многих районах начали сокращать или закрывать сельские медучреждения, отметил юрист Али Алиев. "Есть нормативы, согласно которым в сельских населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи должны быть врачебные амбулатории. Участковая больница размещается в селах с населением от 5000 человек", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Больница в Башлыкенте обслуживала не только жителей этого села, но и жителей других населенных пунктов. В селах Башлыкент, Джаванкент, Капкайкент, Дружба проживают более 7000 человек, и участковая больница там нужна, и этот вариант удобен для жителей, отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля жители села Игали Гумбетовского района Дагестана выступили против перевода участковой больницы в режим дневного стационара. Об этом заявили участники специальной военной операции в видеообращении к главе района и Минздраву республики. Позже Минздрав Дагестана заявил, что больница в селе Игали продолжит свою работу.

Напомним, Минздрав Дагестана ранее неоднократно подвергался критике. В частности, 7 июня глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Несколькими днями ранее, 10 июня 2022 года, на сайте федерального телеканала был опубликован репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. Минздрав Дагестана 19 июня 2022 года признал проблемы с ФАПами в республике.

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