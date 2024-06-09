Слова Меликова о коррупции в Минздраве Дагестана вызвали иронию в соцсети

09 июня 2024, 07:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал Минздрав республики за недостаточную работу по решению проблемы с коррупцией в министерстве и подотчетных ему организациях. Жители Дагестана, комментируя эти слова Меликова в соцсети, заявили, что коррупция в республике во всех сферах, и что ее главным источником являются высокопоставленные чиновники.

Как информировал "Кавказский узел", ранее работа Минздрава Дагестана неоднократно подвергалась критике, в том числе и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня 2022 года следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Дагестане медицинская отрасль лидирует по коррупциогенности, а принимаемые меры по решению проблемы недостаточны, заявил глава республики Сергей Меликов. Он неудовлетворительно оценил антикоррупционную работу в сфере здравоохранения, сообщается в телеграм-канале главы Дагестана.

Во время совещания Меликов обратился к главе Минздрава Дагестана Татьяне Беляевой.

"Вместо направления в другой кабинет пациента отправляют в частную клинику за платными услугами. А врач за это получает "вознаграждение". Что конкретно делается для решения этой проблемы? У вас должно быть все прозрачно и под контролем. Работа должна вестись по нормативным актам. Ни в одном документе не прописано, сколько стоит справка о временной нетрудоспособности работника", – приведены 7 июня слова Меликова в его телеграм-канале.

Пост о том, что Сергей Меликов подверг критике Минздрав Дагестана за проблему с коррупцией, был опубликован 7 июня в паблике "Мой Дербент 24", на который подписано более 61,3 тысячи пользователей. На 07.25 мск 9 июня эта запись набрала 60 отметок с реакцией пользователей и 58 комментариев.

"В Дагестане коррумпированы все отрасли. Это на заметку Сергею Меликову, если, конечно, он об этом не знает. В этой республике за деньги делают инвалидность и получают пособие, потому что нет работы. Чтобы выйти на пенсию по возрасту тоже нужно деньги заплатить. Чтобы поступить в вуз или ссуз – тоже заплати. Чтобы устроиться на работу – снова заплати. Этот список можно бесконечно продолжать", – заявила Месме Мукаилова.

"В Дагестане с медициной полный ужас и кошмар. Причём, начиная с вузов и заканчивая простой техничкой в больнице. Без денег помирать будешь – не подойдут. Даже у скорой помощи после 00.00 свой тариф. Столкнулись во время отпуска. Так что знаем, что это такое. Все "прелести " дербентской медицины испытали на себе. Так что начинать надо с университетов, а потом по нарастающей, не обходя также и все поликлиники", – написала Джамиля Алиева.

"Давно пора навести порядок в медицине Дагестана. Пару раз если отправить под суд таких горе-врачей, тогда будет результат", – считает Артём Тихонов.

"Ну, наконец-то, начали с этим что-то делать. У нас медицина платная, нужно менять всех руководящих работников медицины", – отметил Рустам Гусейнов.

"Эта проблема всех государственных медучреждений Дагестана. Эту проблему надо решить кардинально", – подчеркнул Резван Мурадханов.

"С коррупцией в Дагестане давно уже беда. Эту проблему никак и никто не может решить", – написала Фарида Алахкулиева.

"В Дагестане есть медицина?" – спросил Тарлан Шейх.

"В Дагестане нет медицины", – подчеркнул Клифф Бут.

"Толькой сейчас это заметили? Неужели?" – сыронизировал пользователь Миша Просто.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.