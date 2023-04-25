Сергей Меликов раскритиковал работу Минздрава Дагестана

25 апреля 2023, 05:54

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За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования частным клиникам оплачивается проведение тех исследований, которые можно проводить в бесплатно в госучреждениях, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, который поручил проверить работу министерства здравоохранения республики, в том числе в плане расходования денег.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года жители Махачкалы жаловались на большие очереди для сдачи анализов, которые зачастую невозможно пройти за день. По словам руководителя "Монитора пациента" Заявудина Увайсова, очереди стали больше после снижения нормы по оказанию числа медицинских услуг в расчете на тысячу пациентов, в результате стало хуже качество медицинских услуг и снизились зарплаты врачей.

Глава Дагестана Сергей Меликов на совещании 24 апреля заявил о проблемах в медицинской сфере республики. В своем телеграм-канале он отметил, что "на совещании были озвучены факты, когда из средств ФОМСа 1 частным клиникам оплачиваются услуги, которые люди могут получить совершенно бесплатно в государственных учреждениях".

В телеграм-канале Меликова опубликовано видео с совещания, в начале которого он говорит: "Проведите расследование в отношении министерства здравоохранения". "54% услуг мы платим - вместо того, чтобы развивать больницы - мы оплачиваем МРТ (магнито-резонансная томография - прим. "Кавказского узла") у частников. Еще 20% - это КТ (компьютерная томография - прим. "Кавказского узла"). И уж совсем мне непонятно, почему мы тестирование на КОВИД проводим на 50 миллионов в частных больницах", - заявил глава Дагестана.

Меликов заявил, что понял бы, если бы деньги отдали частникам "на онкологическую помощь, на гемодиализ, на какие-то высокотехнологические исследования".

"Минздрав должен очень четко выстраивать эту работу: правильно расставлять приоритеты, следить за тем, чтобы закупалось именно востребованное оборудование, а не тратить миллионы на то, которое будет пылиться в какой-нибудь кладовке. Поручил проанализировать деятельность ведомства, в том числе в плане использования средств ТФОМС", - написал глава Дагестана.

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