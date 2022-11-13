Махачкалинцы пожаловались на очереди в медучреждения для сдачи анализов

13 ноября 2022, 12:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В медучреждениях Махачкалы для сдачи анализов приходится выстаивать в больших очередях, и некоторые из них нельзя пройти за день, пожаловались местные жители. Очереди стали больше после снижения нормы по оказанию числа медицинских услуг в расчете на тысячу пациентов, в результате стало хуже качество медицинских услуг и снизились зарплаты врачей, заявил руководитель "Монитора пациента" Зиявудин Увайсов.

Махачкалинцы пожаловались на большие очереди в больницах

Жительница Махачкалы Альбина рассказала, что ей приходилось сдавать анализы на кровь в городском диагностическом центре Махачкалы. "Там огромные очереди, люди приходят к 5 утра. Я приехала к 6 часам, была в очереди десятая, к 8 часам пришли несколько десятков человек", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Мадина также указала на большие очереди в Республиканском диагностическом центре. "Чтобы взять талон, нужно прийти к 6 утра. К этому времени записалось около 50 человек, приняли около 30. Через госуслуги в Махачкале записаться на прием к врачу невозможно, такой функции нет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мадина уточнила, что до нее не дошла очередь в этом медучреждении. Кровь берут натощак, она почувствовала себя плохо, пришлось ехать в частную клинику, где за биохимический анализ крови пришлось заплатить 1400 рублей.

Барият из Махачкалы рассказала, что ей надо было сделать кардиограмму, сдать кровь из пальца и из вены в поликлинике. "Кровь нужно сдавать утром, поэтому там есть ограничения по времени, принимают с 8 утра примерно в течение 2 часов. Кардиограмму делают в течение всего дня. Но людям удобнее все анализы сдать утром, не тратя время на дополнительные визиты в поликлинику, поэтому они записываются в живую очередь на все анализы. Запись ведут на листках сами люди", – рассказала Барият корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она пришла в поликлинику в 07.30. На кардиограмму была 23-я в очереди, на кровь – 50-я.

Юрист Абакар Алиев отметил, что основную часть анализов, необходимых для диагностики заболеваний, можно сдать бесплатно по полису ОМС. "Если по какой-то причине пришлось сдавать анализы платно, пациент имеет право вернуть потраченные средства. Для этого нужно сохранить чек и договор об оказании медицинских услуг. После этого следует обратиться в свою страховую компанию", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Активист раскритиковал власти Дагестана за сокращение нормы по оказанию медуслуг

В Дагестане каждый год оказывают меньше медицинских услуг на тысячу человек, чем в среднем по России, сообщила организация "Монитор пациента". "Это УЗИ, МРТ, анализы, приёмы специалистов и всё остальное. От каждой нормы допустимо отклонение 20%, но это нужно обосновать. В Дагестане этот процент намного выше, причём никто его не обосновывал. То есть, огромный дефицит бюджета на медицину, и вместо того, чтобы требовать больше, наши чиновники решили просто уменьшить нормы", – говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале организации.

По словам руководителя "Монитора пациента" Зиявудина Увайсова, сокращение числа оказания медицинских услуг влияет на качество обслуживания пациентов и на зарплаты врачей. "В этом году мы снова выиграли суд о пересмотре некоторых пунктов территориальной программы бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В прошлом году было аналогичное дело. Нам удалось доказать, что дефицит составляет 6 миллиардов рублей. По некоторым пунктам нормативы были увеличены", – сообщил Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в 2021 году впервые был инициирован иск в Верховный суд Дагестана против правительства республики в связи с тем, что республиканские власти утвердили территориальную программу бесплатного оказания жителям медицинской помощи на текущий год с заниженными коэффициентами. В иске говорилось о том, что эта программа профинансирована всего на 50%, таким образом, ограничивается количество медицинских услуг для пациентов.

По словам Увайсова, в некоторых пунктах территориальной программы средние нормативы объёма медицинской помощи и финансовых затрат занижены, и не соответствуют федеральной программе, предусмотренной постановлением правительства России №2299 от 28 декабря 2020 года. Ответчиком выступало правительство Дагестана, в качестве третьих лиц были привлечены министерство здравоохранения Дагестана, ТФОМС по Дагестану и Минфин республики.

Сотрудник Минздрава Дагестана на суде пояснил, что снижение средних нормативов объема медицинской помощи и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2021-23 годы произошло по причине недостаточных средств, выделенных из бюджета республики по разделу "Здравоохранение" в республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, рассказал Увайсов.

В решении Верховного суда республики говорится, что это не может являться основанием снижения, гарантированного федеральной программой, и суд поддержал исковые требования активиста.

Согласно решению суда, правительство Дагестана обязано принять новый нормативный правовой акт, и на следующий год увеличить финансирование на бесплатные медуслуги и количество процедур на душу населения.

"В 2022 году мы снова выиграли суд о пересмотре некоторых пунктов территориальной программы. В республике необоснованно принимают программу, занижая финансирование. Одна из причин очередей на меданализы – недостаток финансирования. Допустим, выделяют деньги на одну тысячу анализов на год, распределяют это количество по месяцам. Проводят только фиксированное количество анализов, хотя людей намного больше. Поэтому возникают очереди, люди боятся не успеть", – пояснил Увайсов.

Больше всего проблемы с очередями на бесплатные анализы, по наблюдениям активистов, наблюдаются в медучреждениях Махачкалы.

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