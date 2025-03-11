Меликов счел обращения военных результатом манипуляций

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Действия тех, кто пытается манипулировать участниками военной операции и присылает им сообщения с просьбой записать видеообращение к властям, будут жестко пресекаться, пообещал глава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", участники военной операции из Рутульского района и местные жители 5 марта призвали власти не допустить строительства водозабора для нужд Ахтынского района в долине реки Лалаан, так как это лишит сельчан доступа к реке. Днем ранее было опубликовано обращение участников специальной военной операции из Цунтинского района Дагестана, которые пожаловались на завышенные цены на продукты для школьного питания и коррупцию при покупке жилья для сирот.

Глава Дагестана Сергей Меликов на совещании высказался по теме обращений к властям участников специальной военной операции с передовой. Он поручил по таким фактам оперативно формировать рабочие группы и проводить проверки в муниципальных образованиях, сообщила сегодня администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

"Необходимо выяснять: на каком основании возникло обращение и почему глава муниципалитета, не решив проблему, отвлекает участника СВО от главной боевой задачи", - подчеркнул он.

Вместе с тем он назвал появляющиеся в соцсетях видеообращения попыткой манипуляции бойцами в корыстных целях.

"У меня нет претензий к самим участникам СВО. Они герои, защищают Родину. А вот те, кто присылает им подобные записки - негодяи, иначе не назвать. Такие действия недопустимы: попытки манипулировать защитниками Отечества ради личных или политических целей будут пресекаться самым жёстким образом", - заявил Сергей Меликов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля глава Дагестана пообещал другому участнику военной операции Мевлану Магомедову справедливое расследование обстоятельств смерти его сестры, которая умерла после кесарева сечения в Дербенте. В январе Минздрав Дагестана начал проверку действий врачей Дербентской центральной городской больницы после смерти роженицы от перитонита. Врачи отстранены от работы. 22 января жительница Магарамкентского района была выписана домой после родов путем кесарева сечения из Дербентской центральной городской больницы. Однако 24 января ее повторно экстренно доставили в Дербентскую ЦГБ с признаками перитонита. Несмотря на проведенную операцию, спасти женщину не удалось, сообщил 30 января Минздрав Дагестана.

"Кавказский узел" опубликовал видеообращение Мевлана Магомедова к Сергею Меликову и напомнил о прошлых обращениях участников СВО к главе Дагестана, которые остались без ответа. Так, дагестанские бойцы дважды обращались к Меликову с просьбой не устраивать свалку у бархана Сарыкум. Меликов на обращения не отреагировал, а протесты жителей против мусороперерабатывающего предприятия назвал провокацией. Бойцы из селения Рубас Дербентского района просили построить в селе детсад. Глава республики также не отреагировал на обращение.

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