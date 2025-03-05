Сельчане призвали Меликова отменить строительство водозабора в долине реки Лалаан

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Участники военной операции из Рутульского района и местные жители призвали власти не допустить строительства водозабора для нужд Ахтынского района в долине реки Лалаан, так как это лишит сельчан доступа к реке. Районные власти отчитались об обращении в прокуратуру в связи с проведением аукциона на строительство водозабора.

Участники военной операции из села Рутул обратились к главе района и главе республики Сергею Меликову в связи с ситуацией вокруг долины реки Лалаан. По словам бойцов, до них дошли сведения, что землю хотят "продать или передать" соседним районам, следует из видеообращения, которое опубликовал сегодня "Черновик" в своем Telegram-канале.

4 марта "Черновик" опубликовал другое обращение жителей Рутульского района к руководству района и Дагестана.

"Мы просим обратить внимание на ситуацию, которая складывается у нас в селении, связанную с проектом водозабора для нужд Ахтынского района из реки Лалаан в селении Рутул. Строительство водозаборных сооружений для питьевой воды требует наличия зон санитарной охраны. Установление таких зон напрочь перекроет доступ жителей села в эту долину", - говорится в обращении.

Жители предположили, что в таком случае земли долины "перейдут под контроль приезжих бизнес-структур". "В долине реки Лалаан расположены животноводческие хозяйства, места выпаса летних пастбищ и выпаса скота в местечке Чала-сыва. Многие горцы живут за счет этих животноводческих хозяйств. Это единственная рекреационная зона в селении, где жители могут пойти спокойно отдохнуть вместе с семьями", - указано в тексте.

Сельчане отметили, что для нужд Ахтынского района уже было ранее построено водозаборное сооружение в долине реки Лека в том же селении Рутул. "Но пару лет назад из-за селевого потока это сооружение было разрушено. Его можно восстановить. Помимо этого, в самом Ахтынском районе есть несколько таких же мелких речек, как Лалаан, на которых можно построить водозаборные сооружения. Та же самая река Ахтычай, которая течет в селе Ахты. Нельзя допускать ущемления прав жителей селения Рутул и закрыть доступ в эту долину. Мы против постройки водозаборных сооружений в долине реки Лалаан, а также продажи этих земель кому бы то ни было либо передачи в долгосрочную аренду", - отметили сельчане.

Администрация Рутульского района сегодня отреагировала на обращение жителей. Районные власти пояснили, что 6 февраля 2025 года на сайте государственных закупок было размещено извещение о проведении аукциона №0103200008425000141. Но в постановлении правительства Дагестана от 13 февраля 2025 года №21 в разделе "Водоснабжение" указана необходимость реконструкции водопровода "Леке дере-Ахты" в Ахтынском районе. "Вместо этого в документах аукциона указана реконструкция водопровода Лалаан, что вызывает сомнения в законности и обоснованности таких действий", - сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Районные власти отметили, что после публикации извещения об аукционе депутаты Рутульского сельсовета направили обращение прокурору Республики Дагестан, руководителю УФАС по Дагестану и в Комитет по закупкам Дагестана с просьбой проверить законность проведения аукциона. 21 февраля 2025 года под руководством первого заместителя главы правительства Дагестана Манвела Мажонца состоялось совещание с участием представителей Минстроя Дагестана, администраций Рутульского и Ахтынского районов, а также дирекции государственных закупок Дагестана.

"По итогам совещания достигнута договоренность о приостановке электронного конкурса до 4 марта 2025 года. Министерству строительства Республики Дагестан поручено с выездом на место провести оценку возможности реконструкции старого водовода "Леке-дере-Ахты", который эксплуатируется с 1961 года", - сообщили власти 5 марта.

Долина реки Лалаан имеет особый статус. Еще в 2023 году решением собрания депутатов она была объявлена особо охраняемой природной территорией. Кроме того, в 2021 году на основании решения депутатов было отказано в проведении водопровода от реки Лалаан в Ахтынский район, подчеркивается в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 февраля глава Дагестана пообещал другому участнику военной операции Мевлану Магомедову справедливое расследование обстоятельств смерти его сестры, которая умерла после кесарева сечения в Дербенте. В январе Минздрав Дагестана начал проверку действий врачей Дербентской центральной городской больницы после смерти роженицы от перитонита. Врачи отстранены от работы. 22 января жительница Магарамкентского района была выписана домой после родов путем кесарева сечения из Дербентской центральной городской больницы. Однако 24 января ее повторно экстренно доставили в Дербентскую ЦГБ с признаками перитонита. Несмотря на проведенную операцию, спасти женщину не удалось, сообщил 30 января Минздрав Дагестана.

"Кавказский узел" опубликовал видеообращение Мевлана Магомедова к Сергею Меликову и напомнил о прошлых обращениях участников СВО к главе Дагестана, которые остались без ответа. Так, дагестанские бойцы дважды обращались к Меликову с просьбой не устраивать свалку у бархана Сарыкум. Меликов на обращения не отреагировал, а протесты жителей против мусороперерабатывающего предприятия назвал провокацией. Бойцы из селения Рубас Дербентского района просили построить в селе детсад. Глава республики также не отреагировал на обращение.

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