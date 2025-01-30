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21:42, 30 января 2025

Врачи отстранены от работы после смерти роженицы в Дербенте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минздрав Дагестана начал проверку действий врачей Дербентской центральной городской больницы после смерти роженицы от перитонита. Врачи отстранены от работы.

22 января жительница Магарамкентского района была выписана домой после родов путем кесарева сечения из Дербентской центральной городской больницы. Однако 24 января ее повторно экстренно доставили в Дербентскую ЦГБ с признаками перитонита. Несмотря на проведенную операцию, спасти женщину не удалось, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

На совещании по этому вопросу в правительстве Дагестана вице-премьер Абдурахман Махмудов указал, что с учетом имевшихся рисков при родах женщину должны были направить в перинатальный центр третьего уровня в Махачкале, где имеются возможности оказания более сложных и технологичных видов медицинской помощи.

В связи со смертью женщины проводится проверка, результаты будут переданы в прокуратуру и СУ СК России по Республике Дагестан

Сотрудники, допустившие нарушения при оказании медицинской помощи, отстранены от работы до завершения проверки и получения заключения о ее результатах, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства. Должности медработников, которые отстранены от работы, в сообщение не указаны.

Источники сообщили, что от работы отстранены врач, который проводил женщине кесарево сечение и врач, который делал операцию по поводу перитонита, а также один из заместителей главного врача ЦГБ, проинформировала сегодня "Сапа Кавказ".

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Автор: "Кавказский узел"

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