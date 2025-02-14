Обращение военного привлекло внимание Меликова к смерти роженицы

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Глава Дагестана пообещал участнику военной операции справедливое расследование обстоятельств смерти его сестры, которая умерла после кесарева сечения в Дербенте.

Как писал "Кавказский узел", минздрав Дагестана начал проверку действий врачей Дербентской центральной городской больницы после смерти роженицы от перитонита. Врачи отстранены от работы.

22 января жительница Магарамкентского района была выписана домой после родов путем кесарева сечения из Дербентской центральной городской больницы. Однако 24 января ее повторно экстренно доставили в Дербентскую ЦГБ с признаками перитонита. Несмотря на проведенную операцию, спасти женщину не удалось, сообщил 30 января Минздрав Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил сегодня, что к нему обратился участник СВО Мевлан Магомедов с просьбой о содействии. "Его сестра, многодетная мама, скончалась в Дербентской ЦРБ в январе после кесарева сечения", - сообщил Меликов.

Он выразил соболезнования бойцу, отметив, что если будут установлены виновные в гибели женщины, они должны "понести заслуженное наказание".

"Знаю, что все органы власти: республиканский Минздрав, Следственный комитет, прокуратура Дагестана – тщательно разбираются в обстоятельствах дела, а соответствующие сотрудники больницы отстранены от работы до завершения проверки. Уверен, расследование будет принципиальным, а решение справедливым", - отметил Меликов сообщив, что будет держать "вопрос на личном контроле".

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