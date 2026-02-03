Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела собственников и работников ООО "Десятый подшипниковый завод" из Ростовской области, которых обвиняют в хищении свыше 2,2 млрд рублей, направили в суд.

Главное военное следственное управления СК России завершило расследование дел в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ГПЗ-10) Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальников планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова.

По версии следствия, в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках указанной продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере, сообщил 2 февраля Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Участники уголовного дела обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере 1 . Также в совершении мошенничества и служебного подлога 2 обвиняется бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин.

На имущество обвиняемых был наложен арест - на сумму свыше 5 млрд руб. В отношении Сухомлина, Волкова и Кулешова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемые Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом, уточнило РБК.

О том, что собственники ГПЗ-10, в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Министерства обороны Российской Федерации организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз, сообщало в ноябре 2025 года РБК.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2023 года бывший директор "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрий Грудинин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.