×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:34, 3 февраля 2026

Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела собственников и работников ООО "Десятый подшипниковый завод" из Ростовской области, которых обвиняют в хищении свыше 2,2 млрд рублей, направили в суд.

Главное военное следственное управления СК России завершило расследование дел в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ГПЗ-10) Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальников планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова.

По версии следствия, в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках указанной продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере, сообщил 2 февраля Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Участники уголовного дела обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере . Также в совершении мошенничества и служебного подлога обвиняется бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин.

На имущество обвиняемых был наложен арест - на сумму свыше 5 млрд руб. В отношении Сухомлина, Волкова и Кулешова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемые Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом, уточнило РБК.

О том, что собственники ГПЗ-10, в числе которых бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Министерства обороны Российской Федерации организовали поставку продукции в рамках гособоронзаказа по ценам, завышенным в 3-8 раз, сообщало в ноябре 2025 года РБК.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2023 года бывший директор "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрий Грудинин был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:56, 2 февраля 2026
Семь беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:58, 2 февраля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
12:29, 31 января 2026
Прокурор потребовал приговорить Коблеву к 10 годам колонии
Поврежденный участок трубопровода в Волгодонске. Фото из телеграм-канала губернатора Ростовской области https://t.me/Yuri_Slusar/4689
09:30, 31 января 2026
Прекращение подачи тепла в дома жителей Волгодонска обернулось уголовным делом
03:36, 31 января 2026
Девять граждан Украины осуждены в Ростове-на-Дону за планирование терактов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
02 февраля 2026, 23:58
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 февраля 2026, 19:43
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше