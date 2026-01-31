×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:30, 31 января 2026

Прекращение подачи тепла в дома жителей Волгодонска обернулось уголовным делом

Поврежденный участок трубопровода в Волгодонске. Фото из телеграм-канала губернатора Ростовской области https://t.me/Yuri_Slusar/4689

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили уголовное дело в связи с длительным отключением теплоснабжения в Волгодонске. После аварии в теплосети жильцы 80 многоквартирных домов более суток оставались без тепла.

В Волгодонске по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) в связи с прорывом теплосети, сообщило 30 января областное управление СКР.

"По данным следствия, 28 января 2026 года в результате ненадлежащего содержания подающего участка тепловой сети внутриквартального трубопровода на пересечении просп. Мира и ул. Маршала Кошевого в  г. Волгодонске произошел прорыв, что привело к отключению циркуляции горячего водоснабжения и отопления многоквартирных домов и объектов социальной сферы", - говорится в публикации.

Следователи выясняют обстоятельств произошедшего и людей, причастных к преступлению. "В рамках расследования изымается интересующая следствие документация в администрации города и в ресурсоснабжающей организации", - отчиталось ведомство.

Часть 1 статьи 238 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Вечером 28 января в Волгодонске из-за аварии на сетях 80 многоквартирных домов остались без отопления, сообщило 29 января 161.ru.

По данным министра ЖКХ области Антонины Пшеничной, авария произошла на участке теплотрассы большого диаметра на пересечении проспекта Мира и улицы Михаила Кошевого. Изначально ожидалось, что тепло включат к 06.00 мск 29 января, но затем срок был перенесен на 20.00 мск 29 января.

"Всю ночь шли непрерывные работы по откачке воды из теплового коллектора. К 07:00 откачка завершена, специалисты локализовали и выявили поврежденный участок тепловой магистрали. Специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления теплоснабжения", - привело издание слова чиновницы утром 29 января.

Однако ремонтные работы после аварии были завершены лишь утром 30 января, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Аварийные бригады трудились всю ночь. Необходимые работы завершены в полном объеме. В настоящее время специалисты отчитались: обеспечено восстановление циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения; выполнено постепенное заполнение магистрального трубопровода и удаление воздуха из системы; параметры теплоносителя в магистральном контуре соответствуют нормативу; идет поэтапное подключение многоквартирных домов и социальных объектов с учетом технологических требований; тепло до каждого дома дойдет в течение ближайших 3-х часов", - написал он в 06.24 мск 30 января.

"Кавказский узел" писал также, что 28 января следствие в Ростовской области отчиталось о начале расследования уголовных дел по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг в связи с длительным отсутствием водоснабжения в домах жителей Гуково, Зверево и ряда поселков. Чиновники не обеспечили своевременное устранение аварии и допустили нарушения при подвозе воды, заявили следователи.

Жители Гуково и Зверево пожаловались 21 января, что в их домах нет воды с 16 января. Горожане рассказали, что вынуждены были топить снег и покупать воду. Власти, отчитавшись о ходе устранения аварии, сообщили, что водоснабжение было возобновлено, но до верхних этажей домов вода не доходила.

В Дагестане нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности, заявил 19 января начальник управления МВД по СКФО Сергей Бачурин.

Ранее жители столицы Дагестана уже проводили стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах, это произошло в августе 2025 года. Мэрия после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов Махачкалы. Однако дагестанские чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью за несанкционированные акции.

Автор: "Кавказский узел"

