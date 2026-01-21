Жители Гуково пожаловались на отсутствие воды

В шахтерских городах Гуково и Зверево в Ростовской области уже шесть дней нету воды. Власти отчитавшись о ходе ремонта, сообщили, что водоснабжение уже возобновлено, однако до жителей верхних этажей вода пока не доходит. Горожане рассказывают, что вынуждены топить снег и покупать воду.

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила сегодня, что водоснабжение Зверево "осуществляется по графику", в Гуково напор снижен, "что особенно заметно жителям верхних этажей". В отдаленных поселках (Гуковская, Антрацит, Шахты 24, х. Платово) наблюдаются перебои – вода либо подается кратковременно, либо отсутствует, поскольку НС-5 и НС-6 продолжает наполнение и опресовку. Основное внимание сейчас будет сосредоточено на верхних этажах и вышесказанных поселках – самой удаленной точке, где все еще остаются перебои с водоснабжением. Для обеспечения жителей водой за поселками закреплена отдельная машина для подвоза", - сообщила она сегодня в своем Telegram-канале, заверив, что все заявки на подвоз воды "отрабатываются".

Как следует из сообщений администрации Гуково, авария на магистральном водопроводе произошла 16 января, 17 января власти отчитались об окончании ремонта, но уже 18 января проинформировали о новой аварии, назвав срок восстановления 20 января.

Мать троих детей Елена лишь однажды сумела набрать воду из водовозки. "Мы все гоняемся за водовозами, в группе увидела, что в другом микрорайоне стоит машина, кинулась, очереди огромные. С субботы пишем заявку на подвоз, до сих пор нет, даже в график не включили наш район. Отопление в многоквартирных домах пока есть, но людей предупреждают не набирать воду из батарей, а то и его не будет", — приводит ее слова Telegram-канал "Можем объяснить"*.

По ее словам, власти не раз переносили срок возобновления подачи воды. «Сначала обещали 16 числа, потом обещали, что этой ночью пойдет вода, но ни у кого даже не шумит в кране. Общественное напряжение растет, не столько на ситуацию, сколько на отношение властей к людям.Нормальных графиков подвоза до сих пор нет, в новостях сказали, что работают 11 водовозок по городу, а по факту их три. Не врали бы, мы бы уехали к родственникам в другой город", - возмутилась она

Вода в магазинах на фоне аварии резко подорожала. "Сегодня купила три бутылки по 19 литров за 1860 рублей. Топим снег чтобы посуду помыть, туалет смыть, вчера, чтобы помыть детей пришлось натопить очень много снега, топим на печке, как раз и греется, купаемся в тазике", - рассказала Дарья.

"Все Гуково топит снег, запасы воды у меня давно закончились. Муж успел купить воду с лимоном, поэтому пьем пока эту. Это просто издевательство над людьми. Люди бегают по магазинам, ищут хоть какие-то остатки воды. Школы на дистанте, сады закрыты. Мы просим ввести ЧС, но руководству плевать, люди потеряли веру в их очередные обещания", - приводятся в публикации слова Марины.

Под постом Антонины Пшеничной о возобновлении подача воды 39 комментариев. "Когда в Гуково нормализуется давление, что бы у всех пошла вода? Третий этаж с насосом вода не поднимается!", - спросил пользователь 42826.

"Ул. Некрасова (район техникума и интерната) большинство домов без воды 6 дней! Примите меры!" - возмутился он же.

"Поселок шахты Октябрьская шестые сутки без воды и без подвоза! Очень много пенсионеров!!! Задвижку на нас сегодня так и не открыли. Снег во дворе заканчивается. Как можно снизить давление того, чего нет? В основном частный сектор. Нет понятия о том, перемерзли трубы или нет. У многих АОГВ (газовые котлы) от воды!" - написала Ирина Тихонова.

"Когда ждать воду в поселке Первомайском и хуторе Молаканском Красносулинского района? Воды как не было так и нет! Глава района и Администрация молчит, только и могут никому не интересные новости репостить. Подвоз не был организован, приходилось ездить в соседний город Зверево и там через 112 вылавливать водовозки! Сколько еще это будет продолжаться?" - потребовал ответа Максим.

"Что значит "в Зверево вода по графику"? Сейчас на 5 этаже вода не идёт. Вообще нет её", - сообщила Светлана.