05:56, 9 марта 2026

Константин Рачаловский частично признал вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Константин Рачаловский признал вину по статье о превышении должностных полномочий, но отказался признать по статье о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", замгубернатора Ростовской области и министр сельского хозяйства Константин Рачаловский был задержан в феврале прошлого года по уголовному делу о превышении полномочий, 21 февраля суд отправил его под домашний арест, а в июне отпустил из-под домашнего ареста, но запретил общаться со свидетелями и другими участниками процесса.

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Константин Рачаловский частично признал вину, пишет 7 марта 1rnd.ru.

Рачаловский заявил, что признает вину по статье о превышении должностных полномочий по обоим вменяемым эпизодам, однако не признает по статье о мошенничестве. Аналогичное заявление сделали и другие фигуранты дела - бывший заместитель Рачаловского Ольга Горбанева и бывший владелец агрокластера "Евродон" Вадим Ванеев.

Еще один фигурант дела, советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров высказался по делу ранее, он свою вину отрицает полностью.

Напомним, по версии ФСБ, Рачаловский при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства необоснованно выделил сельхозпредприятиям субсидии за счет федерального и областного бюджетов. После этого получатели субсидий были объявлены банкротами. Следствие оценило ущерб в 156 миллионов рублей.

По этому же делу 21 февраля был задержан советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, подозреваемый в превышении должностных полномочий. У него дома прошли обыски. 22 февраля суд отправил его под стражу.

Автор: "Кавказский узел"

