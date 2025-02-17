ФСБ оценила ущерб от действий Рачаловского в 156 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанный замгубернатора Ростовской области Константин Рачаловский заподозрен в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром стало известно о задержании Константина Рачаловского.

В отношении заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено дело о превышении полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК России). Ущерб по делу оценивается в 156 млн рублей, сообщили в управлении ФСБ по региону.

По версии следствия, замгубернатора при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства необоснованно выделил средства господдержки сельхозпредприятиям в виде субсидий за счет федерального и областного бюджетов. Затем получатели субсидий были объявлены банкротами, пишет со ссылкой на УФСБ ТАСС.

По данным источника ростовского издания 161.RU, по этому делу сегодня допрошен бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Силовики пришли к нему домой.

"Его подозревают в посредничестве во взяточничестве и растрате. Пока Гончарову могут вменить эти две статьи уголовного кодекса. Гончаров оставлен под подпиской о невыезде", - приводит издание слова источника в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, ранее должность заместителя губернатора покинул Виталий Кушнарев, в отношении которого в ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия. В отношении еще одного замгубернатора - министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, 5 февраля стало известно, что решением суда она арестована на два месяца.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.