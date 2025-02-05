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06:01, 5 февраля 2025

Лилия Федотова заключена под стражу

Лилия Федотова, фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд заключил под стражу на два месяца заместителя губернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили 3 февраля дело о превышении полномочий на замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову, подозреваемую в превышении должностных полномочий, пишет 4 февраля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Защита просила смягчить меру пресечения до домашнего ареста, Федотова заявляла, что не собирается скрываться от следствия, однако суд заключил ее под стражу на два месяца.

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Автор: "Кавказский узел"

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