Лилия Федотова заключена под стражу

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Суд заключил под стражу на два месяца заместителя губернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили 3 февраля дело о превышении полномочий на замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову, подозреваемую в превышении должностных полномочий, пишет 4 февраля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Защита просила смягчить меру пресечения до домашнего ареста, Федотова заявляла, что не собирается скрываться от следствия, однако суд заключил ее под стражу на два месяца.

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