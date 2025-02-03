Замгубернатора Ростовской области заподозрена в аферах с кредитами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили дело о превышении полномочий на замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову.

По данным следствия, Федотова нанесла ущерб бюджету при обслуживании и оплате процентов по банковским кредитам. 1,9 млрд рублей были потрачены на оплату процентов по банковским кредитам с 2020 по 2023 год. Кредиты на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых были взяты в коммерческом банке для нужд региона при том, что могли быть привлечены госзайм или кредиты по более низким ставкам, считают следователи.

В отношении Федотовой возбуждено дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), говорится в релизе Следкома, опубликованного в телеграм-канале ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2014 года бывший глава Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов был признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве и приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы. Однако в ноябре суд удовлетворил ходатайство об отправке Тихонова в зону специальной военной операции, и он был условно освобожден от наказания.

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