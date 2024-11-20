Константин Тихонов освобожден от наказания из-за отправки на СВО

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Суд удовлетворил ходатайство об отправке бывшего главы Ленинского района Ростова-на-Дону Константина Тихонова, осужденного за мошенничество, в зону специальной военной операции, он условно освобожден от наказания.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре бывший глава Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов был признан виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве и приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы.

Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство об отправке бывшего главы Ленинского района Ростова-на-Дону Константина Тихонова в зону проведения специальной военной операции, пишет 19 ноября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ходатайство направил начальник пункта отбора на военную службу по контракту. Тихонов условно освобожден от отбытия наказания.

Кроме того, суд незначительно изменил приговор Тихонову. Он признал обстоятельством, смягчающим наказание, то, что бывший чиновник частично возместил причиненный ущерб. Срок заключения Тихонову снижен на четыре месяца.

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