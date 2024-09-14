14 сентября 2024, 05:04

Глава района в Ростове-на-Дону осужден по делу о хищении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов осужден за превышение должностных полномочий и мошенничество.

Приговор Тихонову вынес 13 сентября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

По данным суда, Тихонов, будучи начальником отдела развития нестанционарной торговли управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону совершил хищение имущества в особо крупном размере на 2,1 миллиона рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также превысил должностные полномочия (часть 1 статьи 286 УК РФ) при заключении дополнительного соглашения к договору о размещении нестационарного торгового объекта - ларьков, пишет "Интерфакс".

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 500 тысяч рублей и лишен права занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года.

Адвокат Тихонова Александр Заманский сообщил, что пока решение о том, будет ли обжалован приговор, не принято, сообщает 1rnd.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня суд признал бывшего главу Цимлянского района Владимира Светличного виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам колонии общего режима.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 сентября 2024, 06:01

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