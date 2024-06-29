29 июня 2024, 04:42

Глава Цимлянского района осужден за злоупотребления полномочиями

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Суд признал бывшего главу Цимлянского района Владимира Светличного виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года был арестован глава Цимлянского района Владимир Светличный, обвиняемый в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Цимлянский районный суд вынес приговор бывшему главе районной администрации Владимиру Светличному, признав его виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285, пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ), пишет 28 июня "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По версии следствия, Светличный допустил ремонт местного краеведческого музея по завышенной стоимости, что привело к хищению из бюджета 18,5 миллиона рублей. Также он обвинялся в нечестной победе на конкурсе, по итогам которого был назначен на пост главы районной администрации.

Суд приговорил Светличного к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено год занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Комментариями Светличного по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 июня 2024, 03:43

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