Глава Цимлянского района арестован

10 августа 2023, 13:52

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Цимлянский районный суд Ростовской области избрал мерой пресечения арест главе района Владимиру Светличному по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Владимир Светличный арестован на два месяца.

"Цимлянским районным судом Ростовской области рассмотрен материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Цимлянского района Ростовской области Светличного В. В. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 6 октября", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Ростовской области, которую сегодня цитирует ТАСС.

Против главы района возбуждено дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняет агентство. Отметим, что максимальный срок наказания по вмененным статьям составляет четыре и три года лишения свободы соответственно.

Отметим, что в начале августа Владимир Светличный сообщил жителям района, что планирует уйти добровольцем на спецоперацию. «Я принял осознанное решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Я подал заявление в военкомат и получил одобрение. Большинству критериев я соответствую, здоровье в норме», - заявил тогда чиновник в обращении, опубликованном на странице администрации в социальной сети «Вконтакте» 2 августа.

Причины решения отправится в зону спецоперации Владимир Светличный не объяснил, сославшись лишь на то, что имеет богатый боевой опыт.

Владимир Светличный был назначен главой района в 2018 году с пятилетним сроком полномочий, говорится на официальном сайте района.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне суд приговорил к двум годам заключения бывшего главу Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова, признав его виновным в приемке у подрядчика жилья для сирот, непригодного для проживания людей.

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