В Ростовской области задержан замгубернатора

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Задержан заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Кавказский узел" сообщал, что ранее должность заместителя губернатора покинул Виталий Кушнарев, в отношении которого в ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия. В отношении еще одного замгубернатора - министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, 5 февраля стало известно, что решением суда она арестована на два месяца.

О задержании Константина Рачаловского сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.

"Рачаловский задержан", - сказал источник, слова которого приводит ТАСС.

Сегодня также стало известно об обысках в администрации региона. "Обыски проходят в правительстве Ростовской области. Силовики нагрянули в здание сегодня утром", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.37 мск в телеграм-канале Donnews. При этом два источника издания подтвердили информацию о задержании Константина Рачаловского.

Константин Рачаловский в 2014 году был назначен на должность главы регионального Минсельхоза, ранее занимал должность замглавы Аксайского района, информирует "Коммерсант"

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