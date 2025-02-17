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09:20, 17 февраля 2025

В Ростовской области задержан замгубернатора

Константин Рачаловский, фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержан заместитель губернатора - министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

"Кавказский узел" сообщал, что ранее должность заместителя губернатора покинул Виталий Кушнарев, в отношении которого в ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия. В отношении еще одного замгубернатора - министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, 5 февраля стало известно, что решением суда она арестована на два месяца.

О задержании Константина Рачаловского сегодня сообщил источник в правоохранительных органах. 

"Рачаловский задержан", - сказал источник, слова которого приводит ТАСС.

Сегодня также стало известно об обысках в администрации региона. "Обыски проходят в правительстве Ростовской области. Силовики нагрянули в здание сегодня утром", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.37 мск в телеграм-канале Donnews. При этом два источника издания подтвердили информацию о задержании Константина Рачаловского.

Константин Рачаловский в 2014 году был назначен на должность главы регионального Минсельхоза, ранее занимал должность замглавы Аксайского района, информирует "Коммерсант"

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Автор: "Кавказский узел"

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