RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:00, 28 ноября 2024

Арестован министр транспорта Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца министра транспорта и заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, чье задержание источники связывали с делом о взятке. 

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева и eгο зaмecтитeля по делу о взятке. По информации источников, Κушнapев дал признательные показания.

О том, что Кушнарев арестован на два месяца, сообщил вечером 27 ноября "Коммерсант". 

Меру пресечения чиновнику избрал Кировский районный суд Ростова-на-Дону, срок заключения под стражу - до 24 января 2025 включительно, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона "Интерфакс-Юг". 

По информации агентства, Кушнарев арестован в рамках дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК России), хотя источники ранее связывали его задержание с делом о взятке. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:19, 27 ноября 2024
Администрация изолятора отказалась освободить Захара Зарипова
17:52, 27 ноября 2024
Два жителя Дагестана задержаны по делу о подготовке теракта
17:02, 27 ноября 2024
Контрактник со Ставрополья убит в военной операции
11:24, 27 ноября 2024
Михаил Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии
10:17, 27 ноября 2024
Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции
09:31, 27 ноября 2024
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
Все события дня
Новости
Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s
27 ноября 2024, 07:16
Десять беспилотников сбиты в Ростовской области
Беспилотник в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
26 ноября 2024, 08:17
Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
26 ноября 2024, 06:32
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Наталья Калашникова в одиночном пикете. Ноябрь 2024 г. Фото: https://t.me/rostovcitynews/36800 Скриншот из видео: https://www.instagram.com/rostovcitynews/p/DCHGRdqMK4r/?img_index=3 * деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
25 ноября 2024, 19:55
Пикетчица из Белой Калитвы привлекла внимание Бастрыкина к призывам сохранить парк
Нападение мужчины с ножом на полицейского около вокзала в Ростове-на-Дону. 23 ноября 2024 г. Скриншот видео https://shahty.ru/
25 ноября 2024, 15:26
Журналисты исключили террористический мотив атаки на ростовского силовика
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Захар Зарипов. Фото: https://t.me/smirusnews/62316
27 ноября 2024, 19:19
Администрация изолятора отказалась освободить Захара Зарипова

На избирательном участке в Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 ноября 2024, 16:14
Муниципальные выборы назначены в Азербайджане

Михаил Кавелашвили. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/kandidatom-v-prezidenty-ot-pravyashej-partii-gruzii-stal-mihail-kavelashvili/
27 ноября 2024, 11:24
Михаил Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии

Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
26 ноября 2024, 19:39
Дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы начал рассматривать суд в Ставрополе*

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше