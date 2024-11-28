Арестован министр транспорта Ростовской области

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца министра транспорта и заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, чье задержание источники связывали с делом о взятке.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева и eгο зaмecтитeля по делу о взятке. По информации источников, Κушнapев дал признательные показания.

О том, что Кушнарев арестован на два месяца, сообщил вечером 27 ноября "Коммерсант".

Меру пресечения чиновнику избрал Кировский районный суд Ростова-на-Дону, срок заключения под стражу - до 24 января 2025 включительно, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона "Интерфакс-Юг".

По информации агентства, Кушнарев арестован в рамках дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК России), хотя источники ранее связывали его задержание с делом о взятке.

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