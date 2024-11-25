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13:37, 25 ноября 2024

Два высокопоставленных чиновника задержаны в Ростовской области

Виталий Кушнерев. Фото: https://bloknot-rostov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Замгубернатора, миниcтp тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлий Κушнapёв и eгο зaмecтитeль зaдepжaны по делу о взятке.

О задеражнии чиновников сообщил сегодня ряд новостных телеграм-каналов.

"В Ростовской области задержаны замгубернатора и замминистра транспорта. Министерство работает в штатном режиме", - цитирует замминистра информационной политики области Сергея Тюрина ТАСС.

Зaмгубepнaтοpa, миниcтp тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлий Κушнapёв и eгο зaмecтитeль Дмитpий Μaмeлκο зaдepжaны c пοличным пpи пοлучeнии взятκи, утверждает телеграм-канал "Ростов Главный новости", насчитывающий 58 901 подписчик.

"Министр транспорта Ростовской области задержан за взятку вместе со своим замом. Виталия Кушнарева и Дмитрия Мамелко взяли с поличным на рабочем месте вчера вечером. Предварительно, первый во всем сознался, второй — нет", - пишет телеграм-канал Don Mash, число подписчиков которого превышает 76 тысяч.

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Автор: "Кавказский узел"

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