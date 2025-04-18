Продлен арест Виктору Гончарову

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Суд оставил до 20 июня в СИЗО советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно, что силовики допросили советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и взяли с него подписку о невыезде. 21 февраля Гончаров был задержан по делу о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), а 22 февраля суд отправил его под стражу. 7 марта суд отклонил жалобу на арест Гончарова и оставил его под стражей.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 17 апреля продлил арест советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову, пишет "Коммерсант".

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 20 июня. В настоящее время Гончаров находится в СИЗО.

Обыски у Виктора Гончарова прошли в рамках уголовного дела замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, который был задержан по подозрению в превышении полномочий. 21 февраля суд в Ростове-на-Дону отправил Рачаловского под домашний арест.

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