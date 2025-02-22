Константин Рачаловский отправлен под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест до 17 апреля замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского, подозреваемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский был задержан 17 февраля, возбуждено дело о превышении полномочий.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 21 февраля избрал меру пресечения Константину Рачаловскому, пишет "Коммерсант".

Рачаловский отправлен под домашний арест до 17 апреля.

Напомним, 21 февраля был задержан советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, подозреваемый в превышении должностных полномочий. У него дома прошли обыски в рамках уголовного дела Константина Рачаловского.

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