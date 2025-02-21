Задержан советник губернатора Ростовской области

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Силовики задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно, что силовики допросили бывшего замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова и взяли с него подписку о невыезде.

Виктор Гончаров задержан по делу о превышении должностных полномочий, сообщил представитель правоохранительных органов Ростовской области. "Гончаров задержан. Ему вменяется ч.3 ст. 286 УК РФ", - приводит его слова "Интерфакс".

Обыски, проведенные 17 февраля у Гончарова, прошли в рамках уголовного дела замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, пишет издание.

Гончаров занимал должность замгубернатора региона с 2010 по 2014 годы, а также в 2016 году. С 2017 года стал первым заместителем губернатора Ростовской области. Он ушел с поста в конце августа 2023 года. В сентябре того же года Гончаров был назначен советником губернатора, говорится в публикации.

Напомним, утром 17 февраля стало известно о задержании заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Он подозревается в превышении полномочий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК России). Ущерб по делу оценивается в 156 млн рублей.

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