Обыски прошли еще у одного ростовского министра

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Вслед за главой Минсельхоза Дона силовики провели обыски у министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона, а также его заместителей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром стало известно о задержании заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Он подозревается в превышении полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК России). Ущерб по делу оценивается в 156 млн рублей.

Обыски прошли у министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгения Полуянова, а также у двух заместителей министра, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области. По данным ведомства, обыски прошли по делу о злоупотреблении полномочиями при заключении контракта на поставку программного обеспечения, пишет "Интерфакс".

По данным источников агентства, речь идет о заместителях министра Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко.

"Установлено, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках национальной программы "Цифровая экономика" министерством неправомерно обосновано выделение бюджетных средств и заключен госконтракт с ООО "Электронные офисные системы (Софт)" на оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать ПО с опцией "Редактирование файлов" системы электронного документооборота "Дело" на сумму 59 990 000 рублей. При этом фактически в рамках госконтракта поставлена лицензия для работы с офисным редактором "Мой офис", стоимость которой ниже более чем в 4 раза", - говорится в пресс-релизе УФСБ по Ростовской области.

Уголовное дело в отношении руководства министерства возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), информирует РИА "Новости".

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, Полуянов был назначен на должность министра цифрового развития, информационных технологий и связей в декабре 2020 года.

Работал на различных должностях в Ростовском государственном экономическом университете, "Ростсельмаше " и правительстве региона, с 2014 года был управляющим делами "Региональной корпорации развития", с 2017 года - заместителем гендиректора корпорации - директором южного IT-парка, информирует "Коммерсант".

Напомним, сегодня же источник ростовского издания 161.RU сообщил, что силовиками допрошен бывший замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Силовики пришли к нему домой. "Его подозревают в посредничестве во взяточничестве и растрате. Пока Гончарову могут вменить эти две статьи Уголовного кодекса. Гончаров оставлен под подпиской о невыезде", - приводит издание слова источника в силовых структурах.

Ранее должность заместителя губернатора покинул Виталий Кушнарев, в отношении которого в ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия. В отношении еще одного замгубернатора - министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, 5 февраля стало известно, что решением суда она арестована на два месяца.

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